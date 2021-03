Ever Given 80 posto u 'ispravnoj poziciji', još 3 i pol dana do redovite plovidbe

Kontejnerski brod Ever Given, koji je u ponedjeljak konačno odsukan, postavljen je 80 posto u "ispravnoj poziciji" i trebat će najmanje tri i po dana da se uspostavi redovita plovidbe Sueskim kanalom nakon tjedan dana blokade, objavile su vlasti.

Vlasnik broda u ponedjeljak rano ujutro objavio je da je Ever Given konačno pomaknut pošto se zaglavio prošli tjedan te je od utorka blokirao Sueski kanal generirajući gubitak milijarda dolara zbog 'prometnog čepa' od 425 brodova koji čekaju da se oslobodi najkraća trgovačka ruta između Azije i Europe.

Trebat će "oko tri i pol dana" da brodovi počnu "prolaziti kanalom", rekao je Osama Rabie, predsjednik uprave Sueskim kanalom (SCA). Put će biti otvoren 24 sata, odmah čim se brod potpuno ispravi, objavio je. Rabie nije naveo kada bi golemi kontejnerski brod mogao biti potpuno odsukan.

Ranije je Rabie izvijestio da je "pozicija broda vraćena 80 posto u dobrom smjeru" i da je krma "udaljena 102 metra od obale, a ranije je bila na samo četiri metra".

"Manevri oslobađanja broda nastavit će se kada razina vode nanovo poraste od 11.30 po mjesnom vremenu", rekao je i objasnio da je to potrebno "kako bi brod bio potpuno porinut i postavljen u sredinu plovnog puta".

Manevri

Glasnogovornica danske kontejnerske tvrtke Maersk rekla je za agenciju AFP da taj gigant pomorskog prijevoza čeka "sljedeće etape" te je prerano govoriti koliko će vremena trebati da se brod odtegli i Sueski kanal potpuno otvori.

Glasnogovornik japanskog vlasnika broda rekao je da je kontejnerski div podignut no još nije potpuno porinut. Brodu su u ponedjeljak ujutro testirani motori kako bi se provjerilo jesu li tehnički ispravni. U priopćenju rano ujutro SCA je objavio da su manevri za teglenje počeli "pomoću deset orijaških remorkera".

Nizozemski remorker Alp Guard stigao je noću na ponedjeljak, a talijanski Carlo Magno ondje je već bio ujutro. Glasnogovornik SCA, rekao je u nedjelju da je izvučeno 27.000 kubičnih metara s 18 metara dubine. No vlasti su priznale da im teškoće predstavlja "stjenovito" tlo podmorja.

Igab Talaat el-Bannane, bivši egipatski admiral, rekao je da se "nesreća dogodila u dijelu kanala u kojem je stjenovito dno i zbog toga je bilo teže kopati":

Ever Given zaglavio se dijagonalno u kanalu i blokirao pomorski put širok 300 metara.

Na čekanju više od 400 brodova

Sueski kanal dug je 190 km i njime prolazi 10 posto međunarodnog komercijalnog pomorskog prometa te je svaki dan blokade proizvodio goleme gubitke i kašnjenja.

Više od 400 brodova bilo je blokirano u ponedjeljak ujutro na obje strane kanala koji povezuje Crveno more s Mediteranom. Osiguravajuća kuća Allianz procijenila je u petak da svaki dan blokade može nositi gubitak između šest i 10 milijarda dolara.

Ukupna vrijednost tereta blokiranog zbog zapriječenosti kanala ili tereta koji je upućen alternativnim pravcem oscilira između tri i 9,6 milijarda dolara.

Cijena nafte naglo je pala otkako se dogodila blokada Sueskog kanala. Egipatske vlasti rekle su da zemlja gubi od 12 do 14 milijuna dolara na dan zbog blokade. Gotovo 19.000 brodova prošlo je kanalom u 2020. godini, navodi SCA.