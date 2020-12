Hrvat zapeo u Engleskoj: Na aerodromu su tisuće kamiona, maltretiraju nas, gladni smo

Za Božić smo planirali ići kući, ali više ništa nije sigurno, kaže Denis Veriga, profesionalni vozač koji je još u nedjelju ujutro "zapeo" u koloni kamiona pred Doverom, gradom lukom u Engleskoj.

– Oko 160 nas, vozača sa 160 kamiona, uspjelio se ugurati u jednu industrijsku zonu iznad grada. Već nas je policija pokušala potjerati, ali nismo se dali. Poput srdelica smo posloženi, ali barem imamo trgovinu i WC. Ne znamo kada i kako ćemo se odavde izvući – priča Veriga za 24sata i dodaje kako stalno dobivaju oprečne informacije. Preko jednog vozača komuniciraju s francuskom ambasadom, a s druge strane s policijom koja ih čuva i nadzire. I svatko govori svoje.

Francuzi navodno puštaju vozače u Britaniju, ali ne i iz Britanije. Plove prazni trajekti, ne zna se što je s testiranjima. U utorak navečer kružila je priča da će vojska podići šatore i svakog vozača testirati prije nego što ih puste nastaviti put Europe.

– Prodali su nam priču da od jutra zovemo londonske ambulante za testiranje da bi nas pustili, ali ništa. Luka je i dalje zatvorena za nas. Zovemo veleposlanstvo, samo tražimo da nam pomognu u testiranju. Platit ćemo, to uopće nije problem, ništa ne zahtijevamo. Jedino s testom možemo natrag kući – govori Veriga.

Foto: Hugo Philpott/Newscom/PIXSELL

– Na aerodromu je u srijedu ujutro bilo oko sedam tisuća kamiona, a po industrijskim zonama i cestama u Doveru jutros je bilo incidenata – priča nam. Ljudi lude, teško im pada cijela situacija, danima čekaju.

– Kada čujete da je u kolonama 900 kamiona, to je laž. Toliko ih je samo na malom parkingu luke. U našoj industrijskoj zoni stoji barem 400 kamiona, a u slijepoj ulici gdje smo se smjestili 160 – objašnjava i dodaje kako je svaki komadić ceste zauzet, od nogostupa preko rotora do autoceste, a i njih su policajci pokušali usmjeriti na aerodrom Manston, gdje smještaju vozače da bi oslobodili prometnice.

Veriga je iz Njemačke došao u London te se spremao natrag kući kada je čuo da neće moći prijeći granicu. Od nedjelje u osam ujutro čeka prelazak, a jedina olakotna okolnost jest što nije sam već je u dvojnoj posadi pa je s njim i supruga.

– Maltletiraju nas već više od dva dana, vozači su počeli trubiti, pale kamione, pucaju po šavovima – priča. Kaže kako je imao sreće jer nije ni gladan ni žedan, ali zna kolege koji su zapeli na autocesti.

Foto: Hugo Philpott/Newscom/PIXSELL

Podsjetimo, Francuzi i građani Europske unije od srijede će ponovno moći ulaziti u Francusku iz Velike Britanije uz negativan test na koronavirus, jučer je objavio ured francuskog premijera. Iako se očekivalo da će to primiriti dramatičnu situaciju na jugu Engleske, promrzli i izgladnjeli vozači nisu najsretniji ovim rješenjem.

Propuštanje ide presporo, vozači su podvrgnuti brzim testovima, za pol sata znaju jesu li pozitivni ili negativni, ali jasno je da će tim tempom mnogi ostati zarobljeni danima na granici. Na ulazak u Francusku čeka već 10.000 vozača, a neki od njih već četiri dana sjede u svojim kamionima i čekaju što će odlučiti europski moćnici.

Međutim, situacija je eskalirala u srijedu ujutro kada su se vozači počeli grupirati i napadati policiju. Reporter Sky Newsa javlja da sirene odjekuju Doverom već 20 minuta.

BREAKING: Confrontations between drivers and police officers in Dover after delays in reopening the Channel crossing.



Get live #coronavirus updates: https://t.co/DphRZzuRMN pic.twitter.com/vhcQY0Xge3