Eksplozija u Sjevernoj Koreji? Snimka požara kruži društvenim mrežama

Videozapis snimljen iz Kine pokazuje eksploziju u Sjevernoj Koreji, prenijeli su brojni mediji u srijedu, dok jedan južnokorejski medij navodi da je došlo do curenja plina što je izazvalo smrtonosnu eksploziju u ponedjeljak Reuters nije mogao neovisno potvrditi autentičnost videozapisa, koje su dobili AP i portal Daily NK sa sjedištem u Seulu, koji se bavi situacijom u Sjevernoj Koreji.

Drugi južnokorejski mediji također su se pozvali na neimenovane izvore koji navode da je došlo do više eksplozija.

