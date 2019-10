Eksplozija na iranskom tankeru kod saudijske luke: 'Pogodili su nas dvjema projektilima'

Eksplozija je pogodila iranski tanker blizu saudijske luke Džeda, a iz naftne tvrtke kažu da su pogođeni dvjema projektilima. Dio nafte iscurio je u more, no istjecanje je zaustavljeno, objavila je agencija ISNA. Posada nije ozlijeđena.

Tanker Sabiti pripada iranskoj naftnoj korporaciji u vlasništvu države NIOC, a lokalni mediji kažu da se incident tretira kao teroristički čin.

Iz NIOC-a kažu da su pogođeni dvjema projektilima.

Iranska agencija ISNA javila je da je tanker plovio kroz Crveno more i bio udaljen stotinjak kilometara od Džede kad je došlo do eksplozije koja je bila dovoljno jaka da ošteti dva rezervoara, zbog čega je došlo do izlijevanja nafte u more.

Nanesena je velika šteta, a nafta istječe u Crveno more, rekao je ISNA-i neimenovani izvor.

- Stručnjaci vjeruju da je to bio teroristički napad - dodao je izvor.

Peta flota Američke ratne mornarice, koja operira u regiji, navela je da je vidjela napise u medijima, ali da nema nikakve dodatne informacije.

Saudijska Arabija nije još reagirala na informacije o napadu.

Ovaj incident dogodio se manje od mjesec dana nakon napada na saudijsko naftno postrojenje za koji su odgovornost preuzeli jemenski pobunjenici Huti.

Međutim, iz Saudijske Arabije stizale su optužbe da iza napada zapravo stoji Iran, što u Iranu niječu.

