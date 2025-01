FOTO Dukić: 'U Vruljici se ne gradi i izvor se ne betonira, manipuliraju i politički paradiraju!'

Nakon najave prosvjeda u slijedeću subotu i prozivke od strane oporbe na adresu vladajućeg HDZ-a da zbog, kako navode, slučaja Vruljica betoniranja izvora potoka, konferenciju za novinare održao je zadarski gradonačelnik Branko Dukić (HDZ) i optužio oporbu da manipulira javnošću i da se u granicama Parka ne gradi niti da je betoniran izvor. Od investitora pak traži da se odmah sanira onečišćenje oborinskog kanala blatom i to na njegov trošak. Podsjetimo, gradnja stambene zgrade uz park i potok Vruljica u Zadru i to što se višestruko zemljom punio potok te more u obližnjoj marini, ali i buka uz zgradu staru više od 100 godina čiji stanari, kako je istaknuto, strepe od urušavanja, rezultirao je i nizom poziva policiji, inspekcijama... Investitor s druge strane ima sve dozvole i optužuje, kako su izvjestili mediji, stanare za sabotažu. Podsjetimo mediji su u niz navrata objavili fotografije smeđeg mora i potoka u parku Vruljica.

- Došlo je samo do nekog prekršajnog postupka od strane vodopravnog inspektora zato što je došlo do nekakvih početnih zamućivanja, ali to je prenaglašeno zato što netko uklanjao geotekstil koji je investitor postavio i to se naravno dogodi kada nema radnika i onda se u tom trenutku zove inspekcija, rekao je prije nekoliko dana Denis Kladrendić, odvjetnik investitora.

"Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata rješenjem je zabranila investitoru unošenje zemljanog materijala iscrpljenim podzemnim vodama iz građevinske jame u potok Vruljicu – javno dobro. Utvrđeno je kako se investitor ne pridržava rješenja o zabrani, stoga je pokrenut daljnji postupak izvršenja rješenja i prekršajni postupak protiv investitora - stajalo je, kako su izvjestili mediji, u odgovoru Državnog inspekorata, a i u Gradu su nedavno istakli da je onečišćenje mora i potoka nedopustivo.

Na konferenciji za novinare gradonačelnik Dukić je istakao:

- Vidim da tamo mnogi političari paradiraju i žele dobiti neke poene. U Parku Vruljica se ne gradi i to nije točno. Niti se betonira. Nije točno da se izvor Vruljice betonira i nije istina da neće biti više vode tamo. Investitor je izvan granice Parka a za štetu koja je nastala na samom vodotoku želim da se odmah sanira i to na štetu investitora. Podržavamo zabrinutost građana na Parku Vruljica o zagađenju i želimo da se to odmah sanira ali tražimo da se zaustave manipulacije u političke svrhe. Ovo nije politički problem nego problem Grada Zadra. Zgrada se radi po postojećem GUP-u iz socijalizma, a izvori su 270 metara udaljeni od zgrade. No, želimo da se svaka šteta odmah sanira. U Parku Vruljica se ne gradi i neće se nikad graditi. Ne želim da se narod uvuče u političke teme, u Parku se ponavljam ne gradi ništa i nije betoniran izvor Vruljica, tražimo da se sanira oborinski kanal, i potok da se odmah očisti -rekao je Dukić. Iz Grada Zadra su istakli kako investitor nije po zakonu bio obvezan tražiti studiju utjecaja na okoliš prije izgradnje.