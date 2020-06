Država Općini Andrijaševci darovala zemljište površine 59 415 m2

Povodom obilježavanja Dana Općine Andrijaševci, a na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, ministar državne imovine Mario Banožić uručio je općinskom načelniku Damiru Dekaniću Odluku o darovanju zemljišta, površine 59 415 m2 u svrhu osnivanja Poduzetničke zone „Blaca“.

Prema riječima Dekanića općinska tijela su na ovome radili nekoliko godina i sada im se ta želja konačno ostvarila.

- Zemljište gdje se nekada nalazilo prognaničko naselje Blaca od prije nekoliko godina također je u našem vlasništvu. Tamo planiramo izgraditi stambeno naselje za mlade obitelji dok ćemo preko puta imati i gospodarsku zonu. Idejni projekt je gotovo i nadam se da ćemo do iduće godine krenuti rješavati i komunalnu infrastrukturu, rekao je Dekanić.

Ministar Banožić u svojoj izjavi kazao je kako je po raznim osnovama Ministarstvo državne imovine do sada jedinicama lokalne samouprave dodijelilo imovine u vrijednosti od 870 milijuna kuna od kojih općinama i gradovima na području Vukovarsko – srijemske županije ukupno 150 milijuna kuna. Kaže i kako na taj način država, odnosno ministarstvo pomaže jedinicama lokalne samouprave ali i priprema ih za novo programsko razdoblje kroz Operativni program Slavonija, Baranja i Srijem.

- Upravo je podjelom državne imovine jedinicama lokalne samouprave stvorena podloga za daljnje planiranje sredstava i to pogotovo za one programe koji su se sufinancirali kroz programe Ruralnog razvoja, a sada će to biti direktno kroz novi program - kazao je Banožić.

Dodao je i kako su sve to preduvjeti da darovane nekretnine, kao i nekretnina u Općini Andrijaševci, vrlo brzo dobiju svoj izvor financiranja, a onda je na općinama, županijama i razvojnim agencijama da tih sredstava povuku što više.