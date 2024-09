Država nije suglasna sa skupnom prodajom Name u centru Zagreba

Država nije suglasna sa skupnom prodajom robne kuće i nekretnina Name u zagrebačkoj Ilici na zajedničkoj javnoj dražbi, očitovanje je državnih institucija uoči skupštine vjerovnika te tvrtke u stečaju zakazane za 18. rujna. "Razlučni vjerovnik, Republika Hrvatska, Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe, nije suglasno da se predmetne nekretnine prodaju zajedno/skupno u jednoj zajedničkoj - javnoj dražbi ako se takvom prodajom ne može postići naplata tražbina iz stečajne mase, na osnovu razlučnog prava vjerovnika Republike Hrvatske'', ističe se u očitovanju Županijskog državnog odvjetništva koje zastupa državne institucije.

Očitovanje je uslijedilo nakon prošlotjednog zaključka Trgovačkog suda u Zagrebu kojom je država bila pozvana da se očituje je li suglasna da se zgrada, dvorišta, vrt i perivoj Name u Ilici 4 – 6 te zid u Radićevoj ulici 1 prodaju na zajedničkoj javnoj dražbi, ističe se u zaključku od 3. rujna kojim je državi bio dan rok za očitovanje od tri dana nakon dostave.

Sudski zaključak je donesen uoči skupština vjerovnika Name d.d. u stečaju, zakazane za 18. rujna, na kojoj bi se trebala donijeti odluka o prodaji robnih kuća i nekretnina Name u Ilici, ali i na Kvaternikovu trgu. Prodaja je pokrenuta nakon što je lani u prosincu, više od 23 godine nakon otvaranja stečaja Name, utvrđen zahtjev Croatia Osiguranja za suđenje u razumnom roku te je donesena odluka da se prodaja zgrada u Ilici i na Kvaternikovu trgu mora donijeti u devet mjeseci.

Osim očitovanja države, sud je zaprimio i podnesak Croatia Osiguranja koje je suglasno sa skupnom prodajom nekretnina Name u zagrebačkoj Ilici, ali i predlaže da se nekretnine Name u Ilici i na Kvaternikovu trgu prodaju na javnim dražbama.

"Razlučni vjerovnik smatra da nema razloga raditi razliku, između nekretnina u pogledu načina prodaje, odnosno da nije svrsishodno poslovnu zgradu na Kvaternikovom trgu prodavati prikupljanjem pisanih ponuda, dok se nekretnina u Ilici prodaje javnom dražbom", ističe se u podnesku.

Robna kuća u Ilici upisana kao tri objekta

Uoči sazivanja skupštine vjerovnika i stečajni upravitelj Damir Mikić je podnio izvješće u kojem ističe da bi, uzimajući u obzir vlasnički i zemljišnoknjižni status preostalih nekretnina te da se u obje robne kuće još uvijek obavlja djelatnost i zapošljavaju radnike "oportuno bilo donijeti odluku o prodaji imovine kao cjeline".

Odnosno da se nekretnine i pokretnine Name prodaju zajedno te da se kupca obaveže i na preuzimanje poslovanja i zaliha robe i zatečenih radnika na određeni vremenski rok i to minimalno na dvije godine Kako je vlasnički, odnosno zemljišnoknjižni status preostalih robnih kuća različit, stečajni upravitelj smatra i da bi se obje robne kuće trebale prodavati istovremeno, ali na različit način.

Robna kuća na Kvaternikovu trgu je upisana u zemljišnoj knjizi kao jedna čestica i objekt u vlasništvu Nama d.d. u stečaju te nema nikakvih upisanih tereta, dok je ona u Ilici upisana kao tri različite čestice i tri objekta pri čemu je na dvije čestice (Ilica 4 i Radićeva 1) u cijelosti upisano založno pravo Croatia osiguranja d.d. i države, a na Ilici 6 je na jednom dijelu upisano založno pravo, a na drugom dijelu nije. U sudskom zaključku, pak, navedeno je da će se prodaja obaviti putem javne sudske dražbe sukladno stečajnom zakonu i uz odgovarajuću primjenu ovršnog zakona.

Kupac treba preuzeti zatečene radnike i nastaviti poslovnu djelatnost kroz period od najmanje dvije godine, a za pristupanje dražbi zainteresirani kupci su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od pet posto početne vrijednosti imovine. Početna cijena će se, pak, odrediti sukladno procjeni sudskog vještaka za nekretnine i sukladno knjigovodstvenoj vrijednosti za opremu pokretnine, ističe se u zaključku.

