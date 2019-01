Dron blokirao najveću londonsku zračnu luku: Stopirani svi letova sa Heathrowa

Nakon što je prije nešto više od dva tjedna na tri dana bio prekinut promet u zračnoj luci Gatwick novi slučaj, čini se, zadesio je drugu londonsku zračnu luku - Heathrow.

Naime, nakon što je uočen dron odgođeni su svi letovi u najvećoj britanskoj luci.

Video - Ovo su najveći aerodromi na svijetu

[video: 27584 / Ovo su najveći aerodromi na svijetu]

- Nakon što je dron uočen surađujemo s policijom kako bismo spriječili svaku sigurnosnu prijetnju. Svi letovi su odgođeni kao mjera predostrožnosti dok traje istraga. Ispričavamo se svim putinicima - objavila je zračna luka na Twitteru.

We are responding to a drone sighting at Heathrow and are working closely with the Met Police to prevent any threat to operational safety. As a precautionary measure, we have stopped departures while we investigate. We apologise to passengers for any inconvenience this may cause.