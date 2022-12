Drama u Srbiji: Prevrnuo se vagon s amonijakom, pedesetak osoba završilo u bolnici

Željeznički vagon, u kojima je bio plin amonijak, prevrnuo se oko 17.30 sati na pruzi Niš - Dimitrovgrad, nedaleko Pirota u Srbiji, javlja Nova.rs.

"Danas oko 17.30 na dionici pruge od Pirota do sela Staničenje kod mjesta Sopotski han došlo je do iskliznuća vagona teretnog vlaka koji je prevozio plin amonijak, uslijed čega je došlo do curenja plina i velike koncentracije istog u atmosferi", priopćilo je srpsko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Vlasti mole građane koji žive u blizini da ne napušaju svoje dome. Trenutno traje evakuacija ljudi koji su bili blizu mjesta nesreće, a hitne službe iz svih okolnih gradova su upućene na mjesto nesreće.

Blic javlja da je 51 osoba završila u bolnici u Pirotu, dok je šest pacijenata s težim simptomima završilo u bolnici u Nišu. Svi su stabilno i srpski su državljani.

Policija je blokirala cestu u blizini mjesta nesreće.

"Riječ je o teretnom vlaku koji svakodnevno prometuje ovom dionicom i prevozi sirovine iz Bugarske za Prahovo i Šabac. U teretnoj kompoziciji nalazilo se 20 vagona cisterni, koje su u vlasništvu kompanije Elixir", piše u priopćenju Željezničkog prijevoza Srbija Cargo, prenosi Kurir.