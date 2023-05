Drama u SAD-u: Policija istražuje nekoliko lokacija zbog pucnjave u kojoj je poginulo više osoba

Policija je potvrdila da su četiri osobe mrtve nakon pucnjave na dvije lokacije u saveznoj državi Georgiji, uključujući i restoran McDonald's. Istražni ured Georgije (GBI) potvrdio je da trenutačno istražuju više mjesta događaja, uključujući onaj u lancu brze hrane u Moultrieju.

Šef policije Moultrieja (MPD) Sean Ladson potvrdio je da nema neposredne prijetnje javnosti, iako nije jasno je li itko uhićen, piše Daily Mail.

Dužnosnici MPD-a zatražili su od GBI-a da istraži incidente i opisali to kao 'istragu u tijeku'.

UPDATE: There are at least 4 casualties in series of shootings across Moultrie, Georgia pic.twitter.com/Op3jUGWxNA