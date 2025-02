DORH se oglasio zbog izjava partizanke s Milanovićeve inauguracije: 'Radimo izvide'

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu izvijestilo je da provodi zvidi zbog sumnje na ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Širokog Brijega. Podsjetimo, partizanka iz bitaka na Sutjesci i Neretvi, 101-godišnja Vjera Andrijić sudjelovala je na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića digla je prašinu u javnosti zbog izjava na Vida TV, gdje je tvrdila da je svjedočila partizanskom osvajanju Širokog Brijega.

"Povodom medijske pozornosti i više novinarskih upita, iz sadržaja kojih proizlazi da se traži obavijest o postupanju Županijskog državnog odvjetništva u Splitu u odnosu na događaj iz Drugog svjetskog rata na području Širokog Brijega, obavještavamo kako zbog postojanja sumnje na počinjenje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu od 2005., u suradnji s Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom i Županijskim sudom u Splitu provodi istražne radnje i izvide. Tijekom istražnih radnji provedene su ekshumacije u Općini Zagvozd i druge potrebne radnje radi utvrđivanja identiteta žrtava te drugi izvidi kako bi se utvrdio identitet počinitelja", priopćili su iz Državnog odvjetništva.

Vjera Andrijić nakon Milanovićeve inauguracije rekla da joj se time ispunila želja te je ovjekovječila svoj život i živote svojih suboraca. Andrijić, koja je rođena 1924. godine, izjavila je novinarima kako je nakon inauguracije ostala malo duže na Pantovčaku kako bi s predsjednikom ovjekovječila svoj život. "Kad sam došla ovdje, sada sam svu svoju mladost i sve zaokružila s predsjednikom kojeg sam željela vidjeti. I to sam jedno zadovoljstvo ispunila", rekla je ta vitalna svjedokinja povijesti. Željela je zahvaliti predsjedniku i reći mu kako je sretna što je danas ovdje, a Andrijić je navela kako se i on zahvalio njoj. Dodala je kako Milanović zna što je sve prošla jer mu je to rekla. "Ratne su bile godine, od 1942. prošla sam Neretvu i Sutjesku i mislim da sam ja jedina ovdje koja sam ostala", istaknula je.