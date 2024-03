Donosimo rezultate istraživanja u 3. izbornoj jedinici: SDP-u najviše mandata, neodlučnih 10% birača

U 3. izbornoj jedinici tradicionalno naklonjenoj ljevici, prema istraživanju CroElecto, pobijedila bi, da su izbori ove nedjelje, SDP-ova koalicija s 40 posto glasova. HDZ bi s partnerima osvojio 26 posto, a zatim slijedi velika borba. Naime, na šest posto je Nezavisna platforma Sjever, Možemo je na 5,5 posto, a na 5,25 posto koalicija Most-Hrvatski suverenisti. Ispod praga su Domovinski pokret s 2,75 posto, HSU s 1,75 posto, Fokus s 1,50 posto i Radnička fronta s 1,25 posto. Neodlučnih je 10 posto ispitanika.

Ta je izborna jedinica lanjskim izmjenama zakona doživjela tek manje korekcije u odnosu na stare granice. Trima sjevernim županijama – Međimurskoj, Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj – dodano je nekoliko općina sa sjeverozapada Zagrebačke županije. Istraživanje je za Večernji list telefonski od 21. do 23. ožujka provela agencija "2x1 komunikacije" na 400 ispitanika koji sigurno izlaze na izbore. Mogućnost pogreške je 4,9 posto.

SDP-ova koalicija osvaja sedam sigurnih mandata, HDZ-ova četiri, a Nezavisna platforma Sjever, Možemo i koalicija Most-Hrvatski suverenisti po jedan mandat. U istraživanju koje je provedeno od 12. do 14. ožujka, dakle prije nego što je Zoran Milanović najavio kandidaturu za premijera, SDP-ova koalicija je u anketi dobila 32,7 posto, dakle oko 7,3 posto manje nego prošlog tjedna. Iduća lista po broju glasova i tada je bila HDZ-ova s 26,75 posto, no na trećem je mjestu bila lista stranke Možemo sa 6,75 posto. Koalicija Reformisti-Fokus-IDS-PGS-Socijaldemokrati dobila je 6,50 posto, NP Sjever Matije Posavca 5,50 posto, a Most-Hrvatski suverenisti 5,25. Milanovićev ulazak u kampanju donio je preslagivanje glasova. Savez Naša Hrvatska, koji čine i Socijaldemokrati, potpisao je prije nekoliko dana deklaraciju o političkoj suradnji s Nezavisnom platformom Sjever, IDS-om i PGS-om.

– U trećoj izbornoj jedinici stvari zasad izgledaju očekivano. SDP i partneri nešto su jači nego na prošlim izborima, a HDZ je nakon još četiri godine vladavine nešto slabiji. Treba imati na umu da su prošli izbori održani u izvanrednim okolnostima zbog COVID-a i da je premijer Andrej Plenković uspio pacificirati lijeve birače. Ovoga puta ljevica je ipak motiviranija, a Plenković je izgubio dio pozlate. U ovoj je izbornoj jedinici jako vidljiv "Milanović-efekt" jer isto je istraživanje prije ulaska predsjednika Republike u utakmicu pokazivalo nekoliko postotnih bodova lošiji rejting SDP-a i partnera, a nešto bolji rejting za Možemo. Milanović je te odnose promijenio i SDP-u donio dio glasova Možemo i liberalnog centra. Od nominalnih liberala Matija Posavec sad je konsolidirao podršku, a na desnici je došlo samo do zamjene mjesta u odnosu na prošle parlamentarne izbore. Hrvatski suverenisti ovoga puta idu s Mostom, a ne s Domovinskim pokretom, tako da je lista Mosta i Suverenista ta koja prelazi prag i može računati na mandat, dok je DP sad daleko ispod praga kao Most na prošlim izborima – kaže za Večernji list analitičar Mate Mijić.

Analitičar Tonči Tadić smatra da će lista Matije Posavca dobiti više, jedan do dva mandata, s obzirom na koaliciju sa Socijaldemokratima i na nezadovoljstvo u SDP-u zbog koalicije s Čačićem. – Možemo također može do jednog mandata. Sve će to umanjiti SDP-ova očekivanja – misli Tadić.

Prvi na listi SDP-ove koalicije bivši je ministar Siniša Hajdaš Dončić, HDZ predvodi varaždinski župan Anđelko Stričak, Sjever Matija Posavec, Možemo zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet, a Most-HS Željko Sačić. Župan Posavec je prije četiri godine dobio preko 16.300 glasova na listi SDP-a i partnera, 13.000 više od nositelja Željka Kolara i 2000 više od Hajdaša-Dončića. SDP i šest partnera te 2020. pobijedili su s 37,67 posto, a HDZ sa Željkom Tušekom osvojio je 29,4 posto.