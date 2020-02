'Dok je tata umirao, svećenik koji je o njemu trebao brinuti je bio na skijanju'

Mrtvo tijelo Krešimira Jezildžića pronašli su 15. siječnja policajci i vatrogasci koje su pozvali susjedi nakon što im se Jezildžić nije javljao na telefon danima. Utvrđeno je tako da je u svom domu bio mrtav tri dana prije nego je pronađen. Toliko je dakle minimalno bio sam iako je imao potpisan ugovor o doživotnom uzdržavanju s velečasnim Ivicom Rebićem koji je prema tom ugovoru bio dužan pomagati mu u svakodnevnim poslovima, pribavljati hranu, lijekove, odjeću, obuću i ostale potrepštine, pripremati obroke, skrbiti o čišćenju, higijeni i pranju rublja. Umjesto s Jezildžićem, bivši ravnatelj Caritasa u to vrijeme se, prema tvrdnjama Jezildžićevog sina Zvonimira, nalazio na skijanju.

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju Krešimir Jezildžić ostavio je velečasnom svoj stan od 66,90 metara četvornih, grobno mjesto na osječkom groblju Novi grad, svu pokrenu imovinu, novčana sredstva na bankovnim računima, zaostatke mirovine kao i sav novac koji bude imao u trenutku smrti. Čim je Matični ured Osječko-baranjske županije izdao smrtni list, Rebić se gruntovno uknjižio kao novi vlasnik stana u kojem je Jezildžić živio, piše Telegram.

– Došao sam iz Zagreba čim sam saznao za očevu smrt i u lokalnom dnevnom listu već vidio osmrtnicu u kojoj sam, kao ožalošćeni, bio potpisan zajedno s rodbinom i prijateljima. Pretpostavljam da je osmrtnicu naručio i platio velečasni Rebić. Sprovod je bio zakazan za 16. siječnja u 13.40, a da me nitko ništa nije pitao. Odjurio sam u Državno odvjetništvo i tražio da se obavi obdukcija. Lijes s tijelom mog pokojnog oca već je bio dopremljen na groblje – priča Zvonimir Jezildžić.

Na zahtjev sina, tijelo je vraćeno na odjel patologije, gdje je dr. sc. Boris Dumenčić obećao Zvonimiru Jezildžiću da će ga obavijestiti o završetku obdukcije, no to se nije dogodilo. Tako je iz novina saznao kada će biti sprovod. Na odjelu patologije KBC Osijek Telegramovu su novinaru rekli da je po posmrtne ostatke Zvonimirovog oca došao osječki Ukop, a ondje su objasnili da je to učinjeno na zahtjev velečasnog Rebića.

– Otac je u vrijeme sklapanja ugovora bio u dobi od 76 godina, bio je bolestan, pa je evidentno kako je Rebić bio svjestan njegove skore smrti, a upitno je koliko je moj otac bio svjestan posljedica tog ugovora. Zato smatram da je ugovor ništetan i duboko nemoralan, tim prije jer je Rebić znao kako moj otac ima sina jedinca, koji je s njim u redovnom kontaktu – kaže Zvonimir Jezildžić.

Velečasni Rebić nije odgovarao na pozive i upite.