Dodik pokušao spriječiti sudjelovanje BiH na skupu potpore Ukrajini

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik pokušao je u ponedjeljak spriječiti sudjelovanje predstavnika te zemlje na samitu Krimske platforme koju organiziraju vlasti Ukrajine no druga dva člana bosanskohercegovačkog državnog vrha taj su Dodikov plan blokirali.

Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine pozvalo je predsjedatelja Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića da sudjeluje na sastanku Krimske platforme na razini šefova država ili vlada zakazanom u online formatu za 23. kolovoza.

Tu je inicijativu Ukrajina pokrenula 2021. godine s ciljem definiranja načina za vraćanje okupiranog Krima u svoj ustavno-pravni poredak odnosno učvršćivanja politike nepriznavanja aneksije Krima koju je 2014. godine provela Rusija.

Dodik koji od početka ruske agresije na Ukrajinu u veljači ove godine nekritički podupire politiku Moskve sada je zbog poziva Džaferoviću iz Ukrajine zatražio izvanrednu sjednicu Predsjedništva BiH na kojoj je predložio zaključak po kojemu bi se BiH trebala suzdržati od sudjelovanja na samitu ali i od bilo kakvih aktivnosti "koje bi mogli pogoršati ionako ispolitizirano pitanje odnosa Rusije i Ukrajine na međunarodnom nivou".

Potpora napadnutoj Ukrajini, ocijenio je Dodik, predstavljala bi pristrani pristup koji doprinosi daljem pogoršanju situacije te ugrožava međunarodni mir i stabilnost.

Džaferović i Željko Komšić glasali su protiv Dodikova prijedloga pa će BiH sudjelovati na konferenciji u utorak koja treba na simboličan način potvrditi potporu međunarodne zajednice Ukrajini.

Dodik je nakon toga najavio kako će protiv Džaferovića podnijeti kaznenu prijavu bude li sudjelovao na samitu Krimske platforme uz tvrdnju kako će on tamo iznositi privatna stajališta bošnjačkih političara. Dodik tvrdi da je sudjelovanje na konferenciji potpore Ukrajini čin "rušenja ugleda BiH".

"To je kraj ove zemlje. Samo se čeka da se proglasi kraj. Hoće li on biti za dvije, pet, deset godina, to nije važno. Ali očigledno je da ova zemlja ne može nikako (opstati)", kazao je Dodik za TV Republike Srpske (RTRS) nakon što je na sjednici Predsjedništva odbačen njegov zahtjev.

