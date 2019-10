Dodik odgovorio Amerikancima, tvrdi da se ponaša kako zagovara Donald Trump

Posebni izaslanik State Departmenta za zapadni Balkan Matthew Palmer opisao je člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika kao "glavnu zapreku" provedbi bilo kakvih reformi u BiH a prozvani vođa većine bosanskih Srba u četvrtak mu je odgovorio konstatacijom kako se samo ponaša sukladno onome što zagovara sadašnji američki predsjednik Donald Trump.

Tijekom saslušanja o stanju na zapadnom Balkanu na sjednici Pododbora za Europu i regionalnu sigurnosnu saradnju u američkom Senatu održanom u srijedu u Washingtonu Palmer je kazao kako je Dodik glavni kočničar napora da se u BiH uspostavi nova vlast i nastave provoditi reforme.

"Sada radimo na kompromisu i uspostavi Vijeća ministara BiH. Pokušavamo izvršiti pritisak i da se pošalje (u sjedište NATO-a) Godišnji nacionalni plan reformi (ANP) no glavna zapreka tome je Milorad Dodik koji blokira sve što bi dovelo do napretka. Pri tome moram istaknuti da ANP nije članstvo u NATO-u nego je dio procesa reformi. Dodik je više zabrinut za svoju poziciju u Republici Srpskoj nego što je zabrinut za poziciju u BiH", izjavio je Palmer pred američkim senatorima.

Komentirajući taj istup Dodik je za medije u Republici Srpskoj u četvrtak optužio Palmera da širi neistine o stanju u BiH kako su to u prošlosti činili i drugi američki diplomati zaduženi za regiju.

Odbacio je tvrdnje da su on ili RS odgovorni za blokadu procesa uspostave vlasti no niti jednom rječju nije komentirao činjenicu da on osobno priječi svaki razgovor o usvajanju ANP-a što je postalo glavnim razlogom da BiH već godinu dana nema novo Vijeće ministara koje je trebalo biti uspostavljeno na temelju rezultata izbora iz listopada 2018. godine.

Dodik je kazao da bi Palmer morao bolje slušati Trumpa odnosno shvatiti značenje izjave sadašnjeg predsjednika SAD da "budućnost pripada suverenim i neovisnim nacijama".

"Јa ne radim ništa više od ovoga što je rekao američki predsjednik Donald Trump", kazao je Dodik kako ga citira portal RTRS.

Dodik je pod sankcijama američkog Ministartstva financija od 2017. godine kada je označen kao osoba koja predstavlja prijetnju provedbi Daytonskog sporazuma i to prije svega zbog separatističke retorike i prijetnji odcjepljenjem RS od BiH.

Zabranjeno mu je putovanje u SAD a američkim državljanima zabranjeno je da s njim posluju. Dodik je te sankcije opisivao kao "osvetu stare (Obamine) administracije" te pokrenuo lobiranje kako bi mu one bile ukinute pod predsjedništvom Donalda Trumpa čiju politiku opetovano javno hvali no to se nije dogodilo.

Umjesto toga Trumpova administracija na "crnu listu" uvrstila je i Dodikova bliskog stranačkog suradnika i nekadašnjeg predsjedatelja Vijeća ministara BiH Nikolu Špirića kojega je označila izravno povezanim s korupcijom.

Palmer je ranije najavio da će sankcije Dodiku ostati sve dok on ne promijeni svoje ponašanje.