Dodik Erdoğanovoj vojsci: Merhaba, asker!

“Merhaba, asker!” (Pozdrav, vojnici!), zasigurno je Miloradu Dodiku bilo jako teško izgovoriti i na turskom jeziku pozdraviti vojnike na ceremoniji svečanog dočeka pred Predsjedničkom palačom u Ankari, kada je s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoğanom stao pred počasnu gardu. Predsjedatelj Predsjedništva BiH Milorad Dodik prije odlaska u Ankaru zakopao je ratnu sjekiru i u Tursku došao sa sasvim drugom retorikom prema predsjedniku Erdoğanu.

“Sarajevo, grade moj”

Tako je za Dodika Erdoğan preko noći od remetilačkog faktora u BiH postao čovjek koji se zalaže za mir i stabilnost u BiH i regiji. Naime, nakon što je Erdoğan u srpnju 2014. izjavio da podržava Bošnjake u BiH, Dodik je kazao da se protiv Erdoğanovih i sličnih poruka ne smije boriti samo kad su izrečene, te da će Republika Srpska razraditi svoju strategiju.

“Turska je značajan remetilački faktor upravo zato što se selektivno ponaša i što koristi svoj ogroman ekonomski i politički potencijal da bi bila isključivo na jednoj strani”, kazao je tada Dodik dodajući da “tko ne poznaje dobro Turke koji su vladali ovim prostorima, ne može shvatiti Erdoğanove izjave”.

Iako Milorad Dodik nikada, što je i javno govorio, nije grad Sarajevo priznao svojim glavnim gradom, štoviše, govori da ga prezire, pred Erdoğanom, namjerno ili ne, nakon svečane večere, uživao je uz glazbenike koji su prisutnima pjevali hit Halida Bešlića “Sarajevo, grade moj”. Izgleda da je novac promijenio ideologiju i retoriku Milorada Dodika. Naime, Dodik je u Ankari s Erdoğanom potpisao sporazum o trgovinskoj suradnji između dviju zemalja koji omogućava BiH slobodan pristup tržištu Turske, kao i Turskoj u BiH kada su u pitanju usluge i javna nabava. „BiH je, uz Singapur, jedina zemlja kojoj je Turska dopustila slobodan pristup uslugama i trgovini”, kazao je ministar vanjske trgovine i gospodarskih odnosa Mirko Šarović, pojašnjavajući da bi BiH sada u Tursku godišnje trebala izvoziti oko 15 tisuća tona mesa. Potpisan je i protokol o gradnji autoceste Sarajevo – Beograd koji bi trebao biti velikim dijelom financiran turskim bankovnim kreditima. Između ostalog, Dodik je kazao kako je u razgovoru s Erdoğanom razmatrano i pitanje priključivanja BiH na plinovod Turski tok kroz proširenu suradnju s Rusijom te kako je Erdoğan dao i konkretne upute da bi se BiH mogla priključiti na taj energetski tok.

Komšić opravdao izostanak

Osim Dodika i člana Predsjedništva Šefika Džaferovića u Ankaru je pozvan i član Predsjedništva BiH Željko Komšić koji „iz opravdanih razloga” nije mogao otputovati. Međutim, za razliku od člana Predsjedništva Šefika Džaferovića koji nije zadovoljan trasom autoceste Sarajevo - Beograd, Dodiku je to najvažnije što je potpisao u Turskoj s obzirom na to da će autocesta najvećim dijelom prolaziti kroz Republiku Srpsku, i to 104,1 km autoceste. Autocesta Sarajevo – Beograd, prema procjenama stručnjaka, stajat će više od četiri milijarde eura. Kako je predviđeno, zaobići će područje Sandžaka, zbog čega su se Bošnjaci pobunili. Naime, autocestu bi, prema planu, trebali činiti dijelovi postojećih autocesta u BiH i Srbiji i dionice koje se tek trebaju sagraditi. Za BiH stranu to su autocesta A1, sagrađeni dio od Sarajeva do Zenice i nesagrađeni od Zenice do Žepča, nesagrađena autocesta Žepče - Tuzla, Tuzla - Brčko i Brčko - Bijeljina. Navedene dionice čine tzv. sjeverni krak, a južni krak činila bi nesagrađena brza cesta Sarajevo (Pale) - Višegrad s dionicom za Goražde. Zbog takvog plana, analitičari postavljaju pitanje je li gradnja autoceste Sarajevo - Beograd politički ili gospodarski interes. Ekonomisti se slažu da je gradnja autoceste Sarajevo - Beograd važna za ubrzani razvoj te regije iako plan trpi i kritike jer Goražde i Sandžak ostaju izolirani. Bošnjaci u BiH i na Sandžaku ogorčeni su na Tursku i Erdoğana zbog izbjegavanja Sandžaka te podsjećaju na Dodikove riječi koje je prije uputio Bošnjacima i Erdoğanu.