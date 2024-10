Dobio četiri godine i 10 mjeseci zatvora jer je srbijanskim mafijašima prodavao hrvatske putovnice

Nikola Vein, kojeg je USKOK svojevremeno označio kao vođu dobro uhodane kriminalne organizacije koja je trgovala krivotvorenim hrvatskim ispravama, omogućivši da takve isprave dobije i poveći broj pripadnika kriminalnih organizacija iz regije, poput primjerice Igora Dedovića, jedne od čelnih osoba škaljarskog klana koji je likvidiran u Ateni 2020. na zagrebačkom Županijskom sudu je nepravomoćno u odsutnosti osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora. Teretio se za preprodaju krivotvorenih isprva pripadnicima raznih regionalnih kriminalnih skupina, pri čemu je, prema optužnici "zaradio" 538.000 eura, koje su mu oduzete. Kada je ta skupina otkrivena i u studenom 2020. optužena, bilo je optuženo 11 osoba, no u međuvremenu je većina njih priznala krivnju te su osuđeni na temelju nagodbi s USKOK-om, dok je postupak protiv Ivana Čerine razdvojen je izdržava kaznu od šest godina zatvora u Austriji.

Nepravomoćna presuda, osim Veinu, izrečena je i odbjeglom Mili Rađenoviću te Tatjani Aćimović, koja je također nedostupna jer je u Srbiji. Rađenović je nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora te mora vratiti 5100 eura, dok je Tatjana Aćimović uvjetno osuđena na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina. Za Rađenovićem je raspisana tjeralica, a Vein i Tatjana Aćimović su bili uhićeni u Srbiji, Hrvatska je tražila njihovo izručenja, no srbijanski sud je to odbio navevši da nisu ispunjeni pretpostavke da se to dogodi, pa im se sudilo u odsutnosti.

Veina i ostale USKOK je tertio da su si pribavili nepripadajuću imovinsku korist od 2,5 milijuna eura, a sve se događalo od kolovoza 2018. do 27. studenog 2019. Prema optužnici, mozak cijele operacije bio je Vein, koji je organizirao i osmislio način kako da hrvatske isprave steknu kriminalci iz Srbije i Crne Gore. Oni su za te usluge plaćali od 7.500 do 15.000 eura. Vein je, prema optužnici,i USKOK-a pribavljao osobne podatke državljana Srbije koji su imali i hrvatsko državljanstvo i nisu im bile izdavane isprave s hrvatskim OIB-om. Kada bi bilo utvrđeno da se radi o osobama koje su upisane u maticu rođenih u Hrvatskoj i knjigu državljana RH u Srbiji, od nepoznatih osoba pribavljane su neoriginalne putne isprave Srbije s prethodno unesenim osobnim podacima hrvatskih državljana.

Potom su bili podneseni zahtjevi za izdavanjem hrvatskih osobnih isprava s umetnutim fotografijama stvarnih korisnika - kriminalaca iz Srbije i Crne Gore. Nakon toga su oni odlazili u policijske postaje u Hrvatskoj i podnosili zahtjeve za izdavanje osobnih isprava u žurnom postupku. Ništa ne sumnjajući, policijski službenici su im izdavali putne isprave i osobne iskaznice. Bilo je i slučajeva gdje su takve dokumente uz naknadu podizale i opunomoćene osobe nakon čega bi ih proslijedili stvarnim korisnicima. Ukupno je ovako pribavljeno 75 osobnih iskaznica i putnih isprava, a USKOK je u optužnici predložio da se od svih optuženih oduzme imovinska korist koju su nezakonito stekli.

Iako je hrvatskom pravosuđu nedostupan, Vein je stari znanac i hrvatske policije i hrvatskog pravosuđa jer je u Hrvatskoj bio uhićivan, optuživan, a ponekad i suđen pod raznim optužbama, od terorizma preko utaje poreza dok krivotvorenja isprava. Zbog nedostatka dokaza u ožujku 2007. Županijski sud u Zadru ga je oslobodio optužbi za pripremanje protudržavnog terorizma, no godinu dana ranije ga je Općinski sud u Kninu osudio na 10 mjeseci zatvora zbog krivotvorenja isprava.

