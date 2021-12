'Do Božića ćemo prijeći brojku od 12.000 preminulih. Više od 90% njih nije trebalo umrijeti'

Mislim da je obavezno cijepljenje put kojim ćemo vjerojatno u konačnici morati ići - izjavio je za N1 Zvonimir Šostar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

- Zagreb je predvodnik u Hrvatskoj, s prvom dozom smo cijepili 76,1 posto odraslog stanovništva, završili smo cijepljenje kod 68,6 posto odrasilih, no kad gledamo sveukupno, prvu dozu dobilo je samo 63,6 posto, a bje doze 57 posto. Pokazuje se točnim što su tvrdili pojedini infektolozi i molekularni biolozi, da s obzirom na mutacije koje se događaju, da će biti potrebno cijepiti najmanje 90 posto sveukupnog stanovništva. To nećemo, mislim, ni slučajno uspjeti uz ovkavu antivaksersku kampanju uokoliko cijepljenje u konačnici ne bude obvezno - smatra Šostar.

Upozorio je kako je omikron znatno zarazniji od delte, no još treba vidjeti kakve će biti posljedice.

- Stanovništvo oboljelo od omikrona u JAR-u navodno ima blaže simptome, no to je puno mlađe pučanstvo od našeg. Kao i uvijek do sada, prilagođavat ćemo se situacija kakva bude - rekao je Šostar.

U Zagrebu, kaže Šostar, nije bilo dosad komplikacija s cijepljenjem.

- Utrošili smo strašno puno cjepiva i nismo imali ozbiljnijih komplikacija, nijedan smrtni slučaj. Mislim da smo uspjeli u svojoj nakani, a to je da se brinemo o zdravlju svih naših sugrađana. Moja iskrena sućut obitelji, ali kad gledamo kolika je dobrobit cijepljenja… Teško će biti bilo koga tužiti, ali ako će tužiti, onda će sigurno proizvođača. Treba naglasiti da je cijepljenje dobrovoljno, da je bilo obvezno, pravna situacija bi vjerojatno bila drugačija. Ne vidim koga bi se moglo tužiti. Mi zaista nemamo nikakvih komplikacija i, Bogu hvala, koliko ja imam informacija, u Zagrebu nitko nije preminuo od posljedica cijepljenja - rekao je.

Šostar smatra i kako ćemo do kraja ove godine imati veliki pritisak i da će broj preminulih do Božića prijeći broju od 12.000.

- Usudim se reći da 90 posto tih ljudi, možda i 95 posto, nije trebalo umrijeti. Cijepljenje je jedini izlaz, ne postoji nikakav drugi. Sve spekulacije, što će biti s lijekovima koji su na registriranje dale neke farmaceutske tvrtke, što će s tim biti, kada će se odobriti, nažalost, u međuvremenu će previše ljudi umrijeti - rekao je Šostar.

>> VIDEO HALMED: Smrt 33-godišnjaka u ožujku povezana s cjepivom protiv koronavirusa