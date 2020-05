Do 2035. godine od kuće će raditi milijarda ljudi, a digitalni nomadi velika su šansa za Hrvatsku

Do 21. je za sobom već imao karijeru i rukovodeće pozicije. No, trebalo je napraviti i diplomski rad. Mladi Nizozemac svog je tadašnjeg šefa, Hrvata, upitao što misli da diplomski ode pisati u Hrvatsku i usput istraži tržište pa da prošire biznis i otvore još jedan call centar. Šef se složio, a izbor je pao na Split budući da je M+Grupa u tom hrvatskom gradu imala sestrinsku kompaniju. Otad je prošlo 14 godina, a mladi je Nizozemac u međuvremenu u Hrvatskoj zasnovao obitelj i ozbiljno razgranao posao. Prije četiri godine prodao je svoj udio u M+grupi, a danas je u vlasništvu dviju novih tvrtki koje posluju diljem regije: full service digitalno-marketinške agencije Younited i kompanije za e-mail marketing i marketing automatizaciju Webpower Adria. Nizozemsko-hrvatskom ekspertu za online marketing Janu De Jongu bliska je i turistička problematika, a za jadranske domaćine, koji su u nikad većoj krizi, ima i vrlo konkretne savjete. Smatra, za početak, da je ovo prilika da smanje ovisnost o velikim portalima za buking.

Kampanja #BuyLocal

– Tvrtke poput Booking.coma drže vlasnike hotela i drugih smještajnih objekata u talačkoj poziciji. Dominiraju na tržištu i dojam je da se bez njih ne može do rezervacija gostiju. I to pod nepogodnijim uvjetima nego nekada. U početku je booking.com naplaćivao proviziju od osam posto, a danas je to u prosjeku 15 posto. Isti taj Booking.com lani je ostvario dobit od pet milijardi dolara, a te godine potrošio je oko osam milijardi dolara na otkup vlastitih dionica. Sada kad bilježe pad prihoda od 90 posto, traže financijsku potporu od svoje vlade. Taj golemi stroj za zarađivanje novca zloupotrebljava dominantnu poziciju prema turističkim vlasnicima, a sada i prema poreznim obveznicima – otvoreno govori De Jong, koji vjeruje da svaki domaćin najbolje zna kako prodati svoju nekretninu i destinaciju.

– Za početak, svatko mora imati dobru web-stranicu s kvalitetnim sadržajem o svojoj nekretnini, ali i o okolnom području, tradicijama, gastronomiji i svemu što gost može vidjeti i čime se može baviti. Sve sadržaje treba distribuirati putem društvenih medija, uključujući Facebook, Instagram, YouTube i & amp; LinkedIn – tamo su budući gosti.

Tako se, korak po korak, stvara vlastita publika. Kako bi ostali informirani, dio ljudi će se pretplatiti i na newsletter, a sve to će rezultirati i izravnim rezervacijama, bez posrednika i visokih provizija. Za doprinos bezbolnijem prevladavanju krize De Jong je prije dva tjedna pokrenuo i kampanju #BuyLocal. Razloge jednostavno objašnjava. U zemlju, kaže, trenutačno ulazi manje novca i treba se pobrinuti da ga što manje i iziđe iz zemlje.

– Oko toga bismo se svi skupa trebali potruditi svjesnim donošenjem odluka čije proizvode i usluge kupujemo. I to ne samo u turizmu. Recimo, u slučaju moje tvrtke Webpower Adria zarekao sam se da ću za svakih 25 tvrtki koje preusmjere svoje marketinške aktivnosti putem e-pošte od globalnih divova prema nama, zaposliti jednog novog čovjeka u našem zagrebačkom uredu. Kad bi to učinilo 500 hrvatskih tvrtki, to bi samo u ovom slučaju značilo 20 novih radnih mjesta – pojašnjava De Jong, koji u ovoj krizi za poduzetne kreativce vidi brojne nove prilike.

Osobno se izazova nikad nije bojao. Da jest, ne bi umjesto uređene, stabilne Nizozemske za život izabrao Hrvatsku. Ali, u ugodnu klimu, hrvatsku kuhinju, vina, prirodu i kulturu, pojašnjava, lako se zaljubiti. Ostalo su odradili ljudi i zahvaljujući gostoprimljivim Hrvatima da nas Hrvatsku doživljava svojim domom. Od 2006. godine ima stalnu adresu u Splitu, u čijoj je okolici za svoju obitelj, suprugu Slavicu i četvero djece, sagradio kuću, ali tri radna dana provodi u Zagrebu. Putovanje na posao u metropolu znači ustajanje jutrom u četiri sata kako bi do devet bio u svom zagrebačkom uredu.

– Doselio sam 2006. i u tom razdoblju ustanovio da ima dosta stvari koje se na Zapadu mogu bolje, brže, učinkovitije riješiti nego ovdje, ali i dalje mislim da je Hrvatska zemlja sjajnih mogućnosti – kaže simpatični Nizozemac, koji smatra da bi za Hrvatsku velika prilika mogla biti i nova industrija, tzv. digitalni nomadski turizam.

Poželjan hrvatski stil života

– U trendu je rad od kuće. Procjenjuje se da će do 2035. godine u svijetu biti oko milijardu digitalnih nomada, a COVID-19 će taj trend čak i ubrzati. U toj nevjerojatnoj, novoj industriji digitalnog nomadskog turizma posve je nebitno gdje čovjek sjedi dok radi. A Hrvatska ima poželjan stil života. Oni koji iseljavaju odlaze ne zato što ovdje nije lijepo nego iz ekonomskih razloga. Tko ne bi htio živjeti u Hrvatskoj ako bi ovdje mogao dobivati njemačku, austrijsku, švicarsku ili nizozemsku plaću? Pritom, Hrvatska može ponuditi puno toga lijepog s čime se ne može mnogo zemalja natjecati. Članica je EU, mnogi ljudi govore engleski, lifestyle je sjajan, internetske veze dobre, klima super, veze s Europom i ostatkom svijeta odlične, zdravstvo pristupačno, a s europskim primanjima može se vrlo lijepo živjeti. Povrh svega, i možda najvažnije, Hrvatska je sigurna zemlja za život i zasnivanje obitelji. Kada bi se netko posvetio digitalnim nomadima, da ih se privuče samo jedan manji broj, to bi bilo vrlo pozitivno i unosno – kaže De Jong.

Koliko čvrsto u to vjeruje govori činjenica da budućnost u Hrvatskoj priželjkuje i svojoj djeci.