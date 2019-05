Djevojku dirnulo dobro djelo: 'Ipak postoji nešto dobro na ovome svijetu'

Jedna 22-godišnja djevojka iz Međimurja dirnula je mnoge kad je u Facebook grupi podijelila pozitivno iskustvo s čovjekom koji ju je prevezao do Zagreba.

Djevojka je opisala kako joj je čovjek uskočio kad je njezinom prijevozu s BlaBlaCara puknula guma.

Dobročinitelj koji je vozio svoje roditelje iz Zagorja do Velike Gorice odvezao ju je do Zagreba iako je radio cijelu noć, a odbio je i ponuđenu novčanu naknadu, prenosi eMeđimurje.

U nastavku prenosimo objavu koja je izazvala brojne pozitivne reakcije:

Studiram u Zagrebu i vikendima najčešće tražim prijevoz na BlaBlaCaru. Do sada, hvala Bogu, nije bilo problema te bi uvijek stigla sretno u Zagreb. Ovog puta (ni)sam imala sreće jer je vozaču pukla guma na putu. Zamolila sam čovjeka koji je stao kako bi nam pomogao, no nije imao dizalicu, ukoliko me može povesti do Zagreba ako ima mjesta da stignem na postrojavanje (vojni studij).

Bez razmišljanja je pristao. Sad se pitate kakve to ima veze uopće, ionako je išao za Zagreb, većina bi to učinila… Zvonimir je vozio svoje roditelje iz Zagorja do Velike Gorice. Ponudio se da me odveze do Zagreba s velikom uljudnošću i bez imalo razmišljanja, iako mu nije bilo usput. Odvezli su me sve do Črnomerca za što im je trebalo skoro jednako vremena kao iz Zagorja do Velike Gorice.

Moram još napomenuti da je radio cijelu noć na svadbi kao fotograf što mi je putem rekao njegov tata. S velikom zahvalnošću i malom neugodnošću odmah sam ponudila novce za benzin, što je odbio i rekao da ću se ja naći jednom u situaciji da pomognem nekome u nevolji.

Zašto ovo pišem? U zadnje vrijeme borim se sa spoznajom da živimo u sebičnom svijetu gdje svi jure za svojim poslom i prolete pokraj ljudi bez imalo empatije. Ovaj događaj protresao mi je misli i shvatila sam da ipak postoji nešto dobroga na ovome svijetu za što se isplati boriti. Ovim putem još jedno veliko hvala Zvonimiru i njegovim roditeljima!