Dječak sam otišao iz vrtića u Osijeku, majka ogorčena: Našla sam ga u autu ispred kuće, u šoku sam

Roditelji dječaka s teškoćama u razvoju iz Osijeka ostali su zaprepašteni kada su shvatili da je njihov sin samoinicijativno otišao iz vrtića i došetao do obiteljske kuće.

- Toga sam se dana dogovorila sa suprugom da će on otići po sina u vrtić. No, kad sam došla kući s posla, zatekla sam sina u automobilu, koji sam ostavila otključan, i najprije sam pomislila da ga je suprug doista i doveo kući. Međutim, rekao je da nije! Bila sam u totalnom šoku, ponajprije zbog činjenice da je od Ulice Izidora Kršnjavog došao sam kući u Ružinu, gdje živimo tek oko četiri tjedna, ispričala je za Glas Slavonije majka dječaka.

Dijete joj nije moglo samo objasniti kako je došlo doma jer zna izgovoriti tek nekoliko riječi, a kada je nazvala vrtić, odgojiteljica ju je grubo prekinula.

- Odgojiteljica mi je rekla da imam TUR dijete (teškoće u razvoju, nap.a.), i to me je razljutilo jer ni jedno dijete ne bi smjelo bez nadzora izići iz vrtića, a kamoli moje. Od vrtića do kuće on je prešao minimalno tri-četiri semafora i nekoliko pješačkih prijelaza, pa je prava sreća što je uopće u tome uspio a da nije nastradao ili zalutao, kazala je majka te se zbog cijelog incidenta obratila Upravi Dječjeg vrtića Osijek te Gradu.

Iako su joj i ravnateljica te pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti odgovorili na upite, majka govori da se od incidenta nije ništa promijenilo.

- Moram reći da je moj sin drugi dan ponovno otišao u taj isti vrtić, u koji ide još dvoje moje djece. Kad sam u vrtić dovela kćer, naišla sam na zatvorena, ali ne i zaključana vrata! Dakle, očito je da ih samostalan odlazak mog sina iz vrtića nije ničemu naučio, napomenula je majka.

>> VIDEO Veliki redovi na Velesajmu, građani pohrlili na cijepljenje