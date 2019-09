Dječak preživio napad planinskog lava, otkrio kako ga je pokušao otjerati

Osmogodišnji dječak prepričao je svoje iskustvo borbe s planinskim lavom nakon što ga je životinja zgrabila i počela vući po zemlji.

Pike Carlson skakao je na trampolinu u svome dvorištu u Baileyju u američkoj saveznoj državi Colorado sa svojim starijim bratom Gageom kada je čuo prijatelja kako ga doziva iz susjedne kuće.

Potrčao je kod prijatelja kada se ispred njega stvorio planinski lav i ugrizao za glavu. Dogodilo se to 21. kolovoza oko 19.30 sati.

Dječak je zvao upomoć, no pokušao se boriti s divljom životinjom. Zgrabio je štap i pokušao ubosti lava u oko, piše Daily Mail.

– Udarao sam ga, pokušao sam dohvatiti nešto, uzeo sam štap i pokušao ga ubosti u oko no štap je brzo puknuo – ispričao je dječak.

