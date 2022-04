Dječak iz Ukrajine napisao pismo iz automobila s ubijenom majkom: Poruka je rasplakala svijet

Mama, hvala ti za najboljih devet godina mog života. Veliko ti hvala za moje djetinjstvo. Nikad te neću zaboraviti - napisao je navodno devetogodišnji Ukrajinac u pismu majci koja je izgubila život u ratu u Ukrajini.

‘Mom, thank you for the best 9 years of my life! Huge thank you for my childhood! I will never forget you! I promise to be good so we can meet in heaven’- the son was stuck in the car next to the body of his mother after russian artillery shot their car pic.twitter.com/qpNqBXWPil