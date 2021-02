Djeca Radost čitaju od korica do korica

Učenici nižih razreda Osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz Vukovara već godinama, svaki mjesec, primaju besplatno primjerke dječjeg časopisa Radost. Učenicima te škole Radost u ovoj školskoj godini osigurava HEP, što u školi posebno pozdravljaju i cijene jer, kako kažu, da nije tako, vrlo vjerojatno bi puno manje djece bilo pretplaćeno na taj časopis.

Alternativni udžbenik

Zaposlenici škole kažu kako je dan kada Radost dolazi u školu posebno radostan i da se tada jednostavno mora pronaći vremena kako bi učenici pregledali časopis, razgledali postere koji su u tome broju, stripove i tekstove koji se nude i na koju temu. Među djecom svatko ima nešto što posebno voli u Radosti i uvijek prvo pročita. Nekome su to tekstovi o životinjama, drugi vole postere, treći križaljke, neki pak prvo pročitaju stripove…

Kako god, Radost je časopis koji se čita od korica do korica i to je ono najvažnije. Važno je i da svako dijete dobiva svoj primjerak časopisa i nosi ga kući tako da se Radost, s obzirom na sadržaj koji nudi i na to da prati plan i program nastave, godišnja doba, važne datume i obljetnice, vrlo često koristi i kao alternativni udžbenik koji nastavnici koriste tijekom nastave. Iznimno je važno i što čitanjem toga dječjeg časopisa djeca stječu naviku čitanja, koja se zbog tehnologije koja nas okružuje polako gubi. Kaže to i razrednica 2.a razreda te vukovarske škole Kristina Žuvić dodajući kako se svi učenici iznimno vesele svakom novom broju Radosti.

– Dječji časopis Radost ima puno raznolikog sadržaja koji koristimo za učenje i zabavu. Pomaže ne samo u učenju nego i u stjecanju navike čitanja, a djeca na zabavan i drukčiji način mogu saznati mnogo korisnih informacija – kaže Žuvić.

Uime učenika, nastavnika i škole zahvalila je HEP-u kao donatoru na tome što je omogućio da djeca dobivaju taj kvalitetan i veseo časopis. Zadovoljni time što svaki mjesec dobivaju svoj primjerak Radosti su i učenici te ističu da svatko voli nešto što prvo traži kada dobiju novi broj.

Križaljke, stripovi...

– Radost mi se najviše sviđa zato što je zanimljiva i ima puno priča o životinjama. A jako volim ispunjavati i križaljke – rekla je učenica 2.a razreda Leticia Đurić. Njezinom prijatelju iz razreda Simonu Kojiću najdraži su stripovi, a posebno voli strip “Luka”.

– Jako se radujem svaki put kada dobijemo novi broj Radosti. Najdraže su mi križaljke i zagonetke. Jako volim i postere sa životinjama i čuvam ih na posebnom mjestu – rekla je Dorotea Gvozdenović, također učenica 2.a razreda OŠ Dragutina Tadijanovića.

>> Pogledajte i ovaj video: Odličan trik kako pojačati grijanje bez da povećate račune