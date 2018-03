Dižem tužbu jer mi invalidi nismo mogli vidjeti 'Teslu'

Kad ne ide milom, ići će silom. Odvjetnik Damir Jelušić odlučio je antidiskriminacijskim parnicama uvjeriti javne institucije da im je pametnije poštovati hrvatske propise koji reguliraju pristupačnost građevina osobama s invalidnošću i teškoćama u kretanju.

Nakon spora protiv RH jer mu kao tetraplegičaru u invalidskim kolicima nije omogućen pristup riječkim sudovima, tužit će i sve odgovorne za izložbu o geniju Nikoli Tesli “Mind from the Future” koja se već mjesecima održava u Meštrovićevu paviljonu u Zagrebu. Time želi upozoriti sve organizatore sličnih kulturnih događanja da pri izboru prostora moraju voditi računa o tome da i osobe s invalidnošću i osobe smanjene pokretljivosti mogu ostvariti svoja prava i prisustvovati takvim događanjima, a i da se prostor Meštrovićeva paviljona adekvatno tomu prilagodi. Stoga će parnicu sa zahtjevom za odštetu pokrenuti protiv Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Real grupe d.o.o. i Republike Hrvatske kao vlasnika Meštrovićeva paviljona.

– S obzirom na to da sam i ja, od malih nogu, fasciniran Teslinim radom, s prijateljima sam htio doći u Zagreb i posjetiti izložbu. Srećom, prije polaska nazvao sam Meštrovićev paviljon i od meni nepoznate mlade osobe, raspitujući se o arhitektonskim barijerama, saznao da se na samom ulazu, u foajeu, nalazi barijera od šest stuba, kao i da se sama izložba odvija na galeriji do koje vode dva stubišta. Navedena osoba mi je rekla da imaju dvije osobe koje osobe s invalidnošću nose preko tih stuba, na što sam joj odgovorio da se mene ne može nositi jer moja kolica, sa mnom u njima, teže više od 200 kilograma. Uostalom, ne bih ni dopustio da me se nosi. Kao što svi drugi građani imaju pravo ući na izložbu, tako i ja imam pravo uvesti se na izložbu. I budem li se uvijek dao nositi, nikad se ništa neće promijeniti, već će se uvijek raditi linijom manjeg otpora. Smatram da je velika sramota da je jedna tako relevantna izložba, o jednom tako velikom geniju, održana u prostoru koji je za osobe s invalidnošću neprilagođen otprilike onoliko koliko su u vrijeme dok je živio Tesla bile neprilagođene za njih slične građevine – kazao je Jelušić, koji se na kraju pita:

– Zar su pokraj svih zgrada morali izabrati baš tu koja nije prilagođena osobama s invalidnošću?! – čudi se Jelušić. Nedavno je i Europski sud za ljudska prava dao za pravo osobama s invalidnošću, u slučaju turskog studenta i nepristupačnosti zgrade fakulteta, da imaju pravo odbiti asistenta i inzistirati na samostalnom kretanju.

Inače, zvali smo HDLU i Real grupu d.o.o., tražili su i da im pošaljemo pitanja elektroničkom poštom, ali na kraju poigrali su se malo ping-pong s nama te se nisu očitovali. U HDLU-u su nam tvrdili da je Real grupa organizator. Kad smo po uputama nazvali Real grupu d.o.o., rečeno nam je da su oni samo postavili izložbu, a s pristupačnošću prostora Umjetničkog paviljona oni nemaju ništa, već je to stvar HDLU-a, čija je ravnateljica na rodiljskom dopustu, a u njezinoj odsutnosti očigledno se nitko nije htio baviti novinarskim pitanjima jesu li znali za propisane obveze. Odvjetnik Jelušić sve će ih tužiti, kao i Republiku Hrvatsku koja je od 2016. godine vlasnica prostora Meštrovićeva paviljona.



Odvjetnik Jelušić pravomoćno je dokazao diskriminaciju osoba s invalidnošću zbog nepristupačnosti prostora Upravnog suda u Rijeci te je dobio odštetu od 30.000 kuna od RH. Nakon njegove tužbe promijenjeno je sjedište suda te je postavljena rampa, ali preuska za Jelušićeva kolica. Sličnu parnicu Jelušić vodi i zbog neprilagođenosti Prekršajnog suda u Rijeci.