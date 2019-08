Divjak pozdravila najavu da će odgojno-obrazovni djelatnici dobiti status službene osobe

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak pozdravila je danas najavu da će odgojno-obrazovni djelatnici dobiti status službene osobe do kraja ove godine, te istaknula kako je sada pred nama i iskorak u podizanju plaća učitelja u prosjeku od 600 kuna u sljedećih godinu dana.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja priopćenjem je danas prenijelo izjavu ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak da je, u suradnji sa sindikatima, te uz podršku Hrvatske narodne stranke (HNS), predložila premijeru Andreju Plenkoviću i Vladi povećanje koeficijenta složenosti poslova za šest posto.

To bi, dodala je ministrica, u prosjeku značilo povećanje plaća od 600 kuna u sljedećih godinu dana. Objasnila je da kurikularna reforma, koja od rujna ulazi u sve škole, znači i bitno unapređenje načina rada u školama, a time i povećanje složenost poslova svih u sustavu odgoja i obrazovanja.

Vezanu pak za informaciju objavljeno u petak na RTL televiziji "da bi do kraja ove godine zaposlenici u sustavu odgoja i obrazovanja trebali dobiti status službene osobe", Divjak je ustvrdila kako je "važno da škola bude sigurno okruženje za učenike, učitelje i ostale zaposlenike". Zato, dodala je, "s velikim zadovoljstvom pozdravljam što je Ministarstvo pravosuđa prihvatilo tu inicijativu i najavilo da bi učitelji, nastavnici, odgajatelji i stručni suradnici, to jest radnici u sustavu obrazovanja i odgoja, do kraja godine trebali postati službene osobe".

Izmjena toga dijela Kaznenog zakona je bitna poruka odgojno obrazovnim radnicima diljem Hrvatske i važan dio nedavno predloženog Akcijskoga plana za prevenciju nasilja u školama, ocijenila je ministrica Divjak.

RTL je u petak objavio da bi učitelji, profesori, odgajatelji, odnosno radnici u sustavu odgoja i obrazovanja, do kraja godine trebali bi postati - službene osobe te da im je u Ministarstvu pravosuđa rečeno da u izmjenama Kaznenoga zakona razmatraju da, uz socijalne radnike, takav status dobiju i prosvjetari.

Podsjetili su da je status službene osobe premijer Andrej Plenković već obećao socijalnim radnicima nakon tragičnoga događaja u Đakovu, kada je ubijeno dvoje zaposlenika Centra za socijalnu skrb.