Nakon svakog potresa u kuću im prodire voda: Izlazi kroz instalacije i zidove

Kuća u mjestu Mala Gorica blizu Petrinje nakon velikih potresa dobila je zelenu naljepnicu, no kako prenosi HRT, stanari ove kuće govore kako im nakon svakog potresa krene izvirati voda iz tla, oštećujući ju, zbog čega su statičari već drugi put na terenu.

Voda koja nakon svakog manjeg potresa krene izvirati izlazi kroz instalacije i zidove te prolazi kroz temelje, zbog čega narušava i samu statiku kuće koja bi po procjenama statičara ovoga puta mogla dobiti žutu naljepnicu.

Kako bi to značilo da je kuća privremeno neuporabljiva, obitelj je dobila kontejner gdje će biti privremeno smještena. Geolozi su objasnili kako se dio kuće nakon potresa ulegnuo, zbog čega i dolazi do izviranja vode, no potrebno je bolje istražiti tlo kuće.

- Dolazi do dodatne ugroze i nestabilnosti objekta, što znači da dolazi do malog diferencijalnog slijeganja na jednom dijelu objekta, govori Davor Ljubičić, koordinator geologa pri Stožeru za otklanjanje posljedica potresa.