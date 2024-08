Dino je najpoznatiji gastarbajter: 'Mnogi će se u idućih pet godina vratiti iz Njemačke. Ljudi osjećaju krizu i traže plan B'

Prije godinu i pol dana Večernji list BiH razgovarao je s Dinom Klepom, najpoznatijim gastarbajterom, čovjekom kojeg na društvenim mrežama prati više od 200 tisuća osoba. Brojnima je ovaj Jablaničanin pomogao u životu, osobitom na tom početku u Njemačkoj. Oko 30 tisuća je onih koji su našli posao zahvaljujući njegovoj podršci i u tim gabaritima vjerojatno spada u svjetske rekordere.

Ovih dana Večernji list BiH iznova je razgovarao s Dinom, sada o situaciji u Njemačkoj. U uvodu, kako se ljeto bliži kraju, a dijaspora se vraća pomalo svojoj "drugoj" kući, Dino iz prve ruke govori kakvo je stvarno stanje u Njemačkoj, a ono ne zvuči nimalo dobro. - Situacija se prilično mijenja. Inflacija je učinila svoje, tako da na relativno normalne plaće mnogo manje ostaje za život. Ipak, ljudi su došli radi novca, a ne nekog života ovdje. Stanarine su perverzno visoke. Plaće slabije prate rast cijena - govori u uvodu.

Dino je desetljećima u Njemačkoj. Više od 30 godina radi u humanitarnoj organizaciji "Pomoć čovjeka čovjeku" koju je osnovala njegova majka te je i tako nastavio humanu misiju. Kazao je kako je pomagati u današnjem vremenu krize, kad svi osjećaju da je recesija došla u Europu, iako još nije službeno proglašena. - Dosta razgovaram s ljudima koji relativno dobro žive, kako našima tako i domaćim Nijemcima. Svi osjećaju neku krizu u zraku i traže plan B. Neki se žele vratiti dolje, neki ići dalje. U Njemačkoj se konstantno priča o krizi ekonomije, industrije. Zbog povećane cijene energenata mnoge tvrtke propadaju ili se sele izvan Njemačke. Onda ovo zveckanje oružjem s Rusima. Prijetnje napada Rusa se tematiziraju kao realna opcija. Mnogo se priča i o tome da je srednja klasa prinuđena dirati u svoju ušteđevinu i koristi je da bi izišla na kraj sa skupoćama. To stvara dodatnu nervozu - iskreno će Klepo.

Kaže i da je sve poskupjelo. - Razgovarao sam sa susjedima i mnogo obitelji jedva spaja kraj s krajem. Briga za djecu nakon škole plaća se po 250 eura, a na dvoje djece to je 500 eura. Gdje su još stanarine pa izlazak negdje, onda i odlazak na odmor, koji je u Njemačkoj uvijek bio realan. Sve je drastično poskupjelo - priča Klepo. Humanitarac za Večernjak kaže i da se sigurnosna situacija uvelike pogoršala. - Prije svega, u porastu je nasilje među mladima. Napadi noževima su enormno porasli. Svaki dan se čita "uboden ovaj, uboden onaj", i to djeca od 13 do 19 godina - kaže Klepo.

Mnogi iz BiH, ali i susjednih zemalja, govore da razmišljaju o povratku, međutim rijetki su oni koji se stvarno odluče vratiti. Zašto je to tako? - Koliko god je u Njemačkoj loše, a inflacija nije zaobišla ni Balkan, ovdje se još uvijek više zaradi i ostane nešto. Ali kulturološka razlika je pomalo problem i mnogima najveći poticaj da se vrate. Forsiraju se rodna ideologija, dugine boje, a to naš, većinom tradicionalan narod, iritira. Ali i dalje je euro uvijek draži nego načelo i to je tako - kaže Klepo.

Dao je i svoj sud o tome kada bi ova kriza mogla završiti. - Kapitalistički sustav bazira se na krizama kao nekoj vrsti čišćenja, devaluacije. Kao i svaka kriza, kao i koronakriza, i ovo će proći i trebao bi doći veliki uspon. Globalizacija je našla svoj kraj. Njemačka je jedna od država s ekonomijom baziranom na izvozu i to je svima koji prate svjetsku situaciju jasno. Također, mislim da će Balkan, a tu ističem i Bosnu i Hercegovinu, postati ponovno atraktivan, a naravno, ako se uspije stati nacionalizmu barem malo ukraj. Mnogi su spremni graditi svoje i na svojoj rodnoj grudi stvoriti nešto konkretno. Poznajem mnogo ljudi koji u sljedećih pet godina planiraju opet živjeti u zemljama Balkana, koji će se vratiti doma. Razgovaram s ljudima iz BiH, Hrvatske, Srbije..., mnogo ih ima neki plan povratka nakon što zarade još koji euro ovdje i onda bi ti prostori opet mogli oživjeti, a čemu se svi moramo radovati jer su to bogomdana područja za kvalitetan život - kaže u razgovoru za Večernji list Dino Klepo, čovjek čiji su korijeni iz Jablanice.

