Dino (30) izgubio trudnu suprugu (28) u poplavi: 'Plače mi se, a ne mogu. Kći i ona su slagale robicu za bebu'

Dino je ostao bez supruge radi bujičnih poplava koje su zadesile mjesto kraj Jablanice. Teška srca ispričao je svoju priču kako je katastrofalna poplava ubila trudnu 28-godišnju suprugu. Naime, Ajla je bila u sedmom mjesecu trudnoće, a iza sebe je ostavila petogodišnju kćerku Dalalu koja se uspjela spasiti tijekom poplave. "A ne znam ni sam kako sam. Ne znam što bih vam rekao. Moram nekako biti, sve zbog svoje curice. Meni je glava još uvijek u oblacima. Nekako prolazim kroz život trenutno kao da sam u polusnu. Plače mi se, a ne mogu plakati, teško mi je, ali... život je to. Sudbina" kaže shrvani Dino Begić (30) za 24sata.

"Cijela borba počela je negdje oko ponoći. Babo i ja smo izašli iz kuće da bismo čistili obližnji potok kraj kuće kako nam voda ne bi ušla unutra. Bila je to toliko jaka kiša da ništa nismo vidjeli. Tad sam zadnji put vidio suprugu živu. Njih smo ostavili u kući, a curica Dalal (5) je spavala" objasnio je. Nadalje, ispričao je kako su se borili s potokom kako bi spasili kuću, dok je Ajla spremila kćer za evakuaciju.

"Nisam ih uspio vidjeti jer nisam mogao do njih. Kad je žena vidjela da kuća neće izdržati i da se mora povući, odlučila je izaći iz nje" opisuje Dino kobnu noć. Supruga se htjela sakriti u susjednoj garaži koja nije bila na direktnom udaru, no dok se pokušala domoći spasa, udarilo ju je deblo. "Nedostajao je taj jedan korak, i ona bi sad bila ovdje s nama. Taj mali, sitni, ali kobni korak. Malu je držala za ruku, ali udarac ih je odvojio" dodaje.

"Deblo je palo na nju i prignječilo je. Mala se spasila, a kako, to samo dragi Bog zna. Bila je sva krvava i teško ozlijeđena, pa smo je vodili u Konjic na šivanje. Puna je ogrebotina, ali ono najgore je to što je vidjela smrt svoje majke" ispričao je Dino. Dodaje kako su on i preminula supruga jedva čekali drugo dijete. "Nosila je još jednu curicu. Bili smo jako sretni što će nam se obitelj proširiti. Neku noć su kći i ona slagale neku robicu koju su kupile za bebu. Spremala se za porod koji se bližio" govori dalje. Naime, kuća im je u potpunosti uništena te se trenutno nalaze kod njegove tete.

"Kuće kao da nikad nije ni bilo. Imali smo lijepu kuću na dva kata. Ali što nam to sve vrijedi. Živjeli smo dobro, ali nas je pogodila ova teška sudbina. Mala niti ne spominje niti pita za mamu. Svjesna je svega. Konzultirao sam se s nekim liječnicima kako bismo dobili psihološku pomoć. Kći je jako vezana za mene, a sad nakon svega želi stalno biti sa mnom. Stalno mi je u krilu i ne želi se maknuti. Nadam se da ćemo nekako prebroditi sve. Imam obitelj koja mi pomaže jer smo jednostavno ostali bez svega. U nekoliko sati. I bez doma i bez najbliže obitelji" ispričao je shrvano.

