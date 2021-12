Đikićeva analiza: Što Nijemci i novi ministar planiraju učiniti u borbi protiv korone

Karl Lauterbach postavljen je na zahtjevno mjesto ministra zdravstva u novoj njemačkoj Vladi kancelara Olafa Scholza. Neočekivano široka podrška i veliko povjerenje koje je javnost tom stručnjaku za javno zdravstvo iskazala u trenutku preuzimanja funkcije ministra zdravstva, potaknula me na analizu mogućih razloga koji su ga to takvog statusa doveli. Pokušat ću ukratko iznijeti kontekst njegova djelovanja i imenovanja kao i prve poteze koje je povukao suočivši se s najvećom zdravstvenom krizom s kojom se Njemačka suočila još od doba drugog svjetskog rata.

Lauterbach, koji je po struci liječnik i epidemiolog ali i političar i član SPD-a, postao je poznat širom zemlje svojim nastupima u brojnim medijima raspravljajući o pandemiji koronavirusa. U svojim izjavama uvijek je bio direktan i snažno fokusiran na znanstvene podatke. Istodobno bio je vrlo koncizan i praktičan, a samim time i široj javnosti razumljiv. Kao stručnjak javnog zdravstva zalagao se za pravodobno uvođenje epidemioloških mjera i utvrđivanje točnih parametara po kojima bi građani znali kakve ih mjere očekuju i koliko dugo će biti na snazi. Ta predvidivost u velikoj je mjeri smanjila tjeskobu građana koja je u ovako velikim krizama posebno izražena. Lauterbach je uvijek bio dosljedan svojim stavovima te se kritički odnosio prema odlukama Vlade Angele Merkel ako je procijenio da se s uvođenjem mjera kasnilo ili da njihovo donošenje nije bilo utemeljeno na točnim podatcima tj. posljednjim znanstvenim spoznajama. Takvi postupci ovom su stručnjaku osigurali veliki kredibilitet tj. vjeru građana u vjerodostojnost tvrdnji koje u javnosti iznosi.

Tijekom krize bio je vrlo aktivan na društvenoj mreži Twitter, objavljujući aktualne informacije i raspravljajući o relevantnim podacima o pandemiji, priskrbivši time status kontinuiranog izvora sigurnih i provjerenih informacija za stručnjake ali i brojne građane. Njegove objave bile su često kritizirane od strane cijelog spektra neistomišljenika tj. raznih tzv. „anti-vaksera“, „anti-maskera“, „anti-mjeraša“, kao i oponenata iz krajnje desnog i lijevog političkog bloka. Međutim, naknadna analiza podataka i tvrdnji koje je Lauterbach iznosio pokazala je kako je daleko najveći dio njegovih objava bio točan i objektivan, koliko je to u vrijeme brzih promjena saznanja o samom virusu, uopće bilo moguće. Na temelju godišnjeg pregleda objava na Twitteru, Karl Lauterbach spada u skupinu osoba koje su njemački sugrađani u 2021. godini najčešće spominjali - iza njega ostali su Elon Musk, Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Markus Söder i drugi.

Najava kancelara Scholza da će Karl Lauterbach postat novi savezni ministar zdravstva dočekana je s pozitivnim reakcijama većine građana ali i oporbenih političara. Građani ga doživljavaju kao stručnu i kompetentnu osobu dobro upućenu u funkcioniranje zdravstvenog sustava koju, međutim, obilježavaju i brojne ljudske kvalitete poput poštenja, iskrenosti i izravnosti. Njegov beskompromisan, iskren i izravan nastup u iznošenju aktualnih podataka o pandemiji, čak i onda kad su ti podaci zabrinjavajući tj. kad ukazuju na nepovoljne pandemijske trendove, izaziva antipatije pa i bijes određenog broja građana što je lako protumačivo. „Glasnik loših vijesti“ često uživa status nerado viđenog gosta u odnosu na onoga tko ljudima govori samo ono što oni žele čuti. Ipak, velika većina građana u stanju je procijeniti kvalitetu izrečenoga i razlikovati populizam i demagogiju od znanstveno utemeljenih istina.

Stoga je većina građana iskazala zadovoljstvo postavljanjem Lauterbacha mjesto ministra zdravstva, nagradivši tako njegovu stručnost ali i njegov nepopulistički i nekonformistički diskurs. Ta bi se činjenica mogla ilustrirati i izjavama većeg broja uglednika i s opozicijskog spektra. Primjerice, Norbert Röttgen, jedan od lidera CDU-a, rekao je da je Lauterbach “razvio povjerenje društva iz svoje osobnosti, svog intelekta i svoje predanosti”.

Markus Söder, CSU lider, također podržava imenovanje Lauterbacha za ministra zdravstva smatrajući da je on „potreban stručnjak koji može preuzeti tu odgovornu poziciju u vrlo kratkom razdoblju“. Dobro pamtim izjavu vrlo ugledne liječnice Carole Holzner koja je istaknula da bi ona, kao i brojne kolege iz zdravstvenog sustava, bili jako sretni da Lauterbach postane budući ministar zdravstva. Eto, to se i ostvarilo. Naravno da su pred novim ministrom sada ogromni izazovi, proizašli iz velikog broja inficiranih osoba u Njemačkoj kao i nedovoljnog postotka procijepljenih, a podsjećam, na vratima je i širenje nove varijante Omikron, koji predstavlja veliki izazov zbog brzog širenja i otpornosti na stečeni imunitet kod preboljelih i cijepljenih osoba.

Lauterbach je počeo svoj prvi radni tjedan kao ministar zdravstva u svom stilu, iskazujući jasne stavove i donoseći praktične odluke u borbi protiv COVID pandemije. Bez ikakvog zamagljivanja istine i politikantskog, odmah je dao do znanja koliko je situacija ozbiljna i ponovo naglasio važnost cijepljenja. S obzirom na to, građani su upoznati s mogućnostima življenja, ponašanja, rada i druženja s obiteljima i prijateljima na način koji ne izaziva progresiju zaraze nego vodi njezinu zaustavljanju. Odmah je provjerio i status isporuka cjepiva – postavljeni ciljevi za 2021. su ispunjeni i u tijeku provjera onih za 2022. godinu. Lauterbach iskazuje jasan stav o neophodnosti dodatnih doza cijepljenja (booster cijepljenje), smatrajući to prvim stupom obrane protiv Omikron varijante. Međutim, otvoreno raspravlja i o uvođenju obaveznog cijepljenja kao drugog stup zdravstvene zaštite u 2022 godini. Upravo jučer, u njemačkom parlamentu izglasano je obvezno cijepljenje za zaposlenike bolnica.

Novi ministar, kao što se vidi iz njegovih nastupa i postupaka, ne skriva se iza teških pitanja građana niti pribjegava političkim floskulama. Na pitanje može li obećati da neće biti strogih mjera lockdowna ili zaključavanja, Lauterbach odgovara da to ne može obećati, ali da, prema njegovom mišljenju, Njemačkoj ono ne treba. Naime, smatra da se zemlja protiv ovog virusa može izboriti primjenom pravilnih mjera koje uključuju i dopunsko cijepljenje, kao zaštite od varijante Omikrona. Upravo takav, stručan, odlučan i jasan stav, odmak je od nerealnih obećanja, ispraznih retorika i konformističkog podilaženja građanima kojima brojni političari – ne znajući bolje – pribjegavaju. Lauterbachov stav i postupci ulijevaju povjerenje građana u njegov rad i njegovu stručnost ali i u njegovu etičnost i profesionalni i ljudski integritet.

Lauterbacheru je jasno da će oslanjanje na točne znanstvene podatke kao i pravilno korištenje novih tehnologija biti presudne u borbi protiv COVID pandemije. Stoga se u utorak u Berlinu planira reorganizirati znanstveni savjet koji će pružiti vrlo važnu podršku Vladi u donošenju pravilnih odluka. Najavljujući članove znanstvenog savjeta Lauterbach je izjavio: „Borba protiv pandemije trebala bi se više temeljiti na znanstvenoj ekspertizi. Za mene će bliska suradnja sa znanstvenicima biti temelj moje politike. Znamo se dugo.“ Uistinu, u Znanstveni savjet uključeni su vodeći stručnjaci raznih disciplina čija stručnost je neosporna. Riječ je o stručnjacima poput Thomasa Mertensa, voditelja Stalnog povjerenstva za cijepljenje, Lotara Wielera, predsjednika Instituta Robert Koch, virologinje Melanie Brinkmann iz Helmholtz centra za istraživanje infekcija, Christiana Drostena, virologa iz Charitéa, liječnika intenzivne njege Christiana

Karagiannidisa, fizičarke Viole Priesemann s Instituta Max Planck te Hendrika Streecka, virologa iz Bonna.

Upravo je ova pandemijska kriza pokazala koliko su znanost i tehnologija važni za naša društva, te ukazali na neophodnost profesionalne komunikacije i usklađenog djelovanja tj. sinergije stručnjaka, političara i šire javnosti. Nadam se da će Karl Lauterbach opravdati očekivanja građana Njemačke kao ministar zdravstva, da će ostati stručan i konzistentan u svojim odlukama te jasan i odgovoran u komunikaciji s građanima. Osim toga, nadam se i da će i dalje pronaći vremena za aktivnost na Twitteru jer se dokazao kao njemački stručni lider te mreže u 2021 godini.

Video: Kreće cijepljenje djece od 5 do 11 godina: Po čemu se razlikuje od cjepiva za odrasle