'Vjerujem da će se i Beroš složiti da virus nije oslabio i da će povući nesmotrenu izjavu'

U javnosti se prilično intenzivno provlači teza o mogućem slabljenju novog koronavirusa SARS-CoV-2. Pa je u tom smislu interpretirana i izjava iz jednog nastupa prof. dr. sc. Dragana Primorca prema kojoj i on tvrdi kako je virus oslabio te ima za to pouzdanih indicija. No, u izjavi za Večernji list, prof. Primorac pojasnio je na što je točno mislio te može li se tvrditi da je virus oslabio.

- Treba razlikovati dva pojma: SARS CoV-2 i COVID-19. SARS-CoV-2 je virus, a COVID-19 je bolest. SARS CoV2 je građen od RNA koja razmjerno sporo mutira i teško je očekivati značajne promjene u kratkom vremenskom periodu, posebice istovremeno na različitim mjestima u svijetu. S druge strane zadnjih mjeseci značajno su se promijenili uvjeti koji ne odgovaraju virusu (povećana doza UV zračenja, povećana vlažnost, povišena temperatura zraka) ali ti uvjeti istodobno značajno pomažu osnaživanju prirodnog imuniteta počevši s promjenama na mukoznojj barijeri koja prekriva unutrašnjost usta i nosa, i koja predstavlja prvu liniju obrane. I ranije su objavljivani znanstveni radovi koji su vrlo jasno istaknuli povezanost niza meteoroloških uvjeta s pojavnošću određenih respiratornih virusa, navodi prof. Primorac nastavljajući kako nosna sluznica sadrži stanice s trepetljikama na površini, a ključna im je uloga vlaženje zraka i odstranjivanje čestica i organizama obloženih sluzi čime se prevenira invazija donjeg dišnog sustava.

- Sluz, pak s druge strane ima golem značaj u prevenciji respiratornih infekcija, jer sadrži niz antimikrobnih tvari poput lizozima (enzim koji ubija bakterije) te protutijela poput IgA. U sluz se luče i posebni glikoproteini koji se nazivaju mucini, a koji svojom vrlo opsežnom i raznolikom glikozilacijom imitiraju izgled receptora na našim stanicama i tako “varaju” viruse koji se umjesto na stanice vežu na mucine i zajedno sa sluzi bivaju izbačeni iz našeg respiratornog trakta. Cijeli navedeni sustav prirodnog imuniteta daleko bolje funkcionira u ljetnim uvjetima. Osim toga tijekom ljeta ljudi rjeđe obolijevaju od hipovitaminoze D, a o značajnoj regulatornoj ulozi vitamina D kao snažnog imunomodulatora najbolje govori podatak da većina imunosnih stanica poput T i B limfocita, monocita posjeduju receptore za vitamin D ali se ne smije zaboraviti činjenica da vitamin D istodobno ima i snažan protuupalni učinak, kaže ugledni naš znanstvenik.

Na koji se način uopće može točno zaključiti je li virus oslabio ili ne provjerili smo na za to najboljem mjestu.

Dr. sc. Oliver Vugrek iz Laboratorija za naprednu genomiku Zavoda za molekularnu medicinu Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu rekao nam je kako bez sekvenciranja doista nikako nije moguće zaključiti je li novi koronavirus SARS-CoV-2 oslabio.

- Za takvu tvrdnju u ovom trenutku nema nikakvih znanstvenih dokaza. Jedino sekvenciranjem može se utvrditi o kojem se soju virusa kod novih pozitivnih slučajeva radi, je li on opasniji ili bezopasniji, rekao nam je dr. Vugrek koji je bio dio znanstvenog tima koji je sekvencirao 21 genom novog koronavirusa SARS-CoV-2 kada je zaključeno kako taj virus ne mutira tako brzo kao virus gripe.

- Postoji i baza podataka oblikovana kao portal u kojoj se nalaze svi sekvencirani genomi novog koronavirusa kroz koju se također može dobiti uvid u to koliko novi koronavirus mutira. Iz takvog pristupa može se doći do različitih zaključaka, zanimljivo je, primjerice, kako još nije utvrđeno kako su neki sojevi SARS-CoV-2 došli na Island. Time mi je i više žao što nismo uspjeli dobiti sredstva Hrvatske zaklade za znanost za koja smo se natjecali kako bismo nastavili sa sekvenciranjem i tako dobili kompletniju sliku o tome od kuda je sve novi koronavirus dolazio u Hrvatsku, kaže nam znanstvenik s Instituta Ruđer Bošković.

Tokom popodneva javio nam se i prof. dr. sc. Ivan Đikić koji je, dakle, dan ranije s još nekoliko znanstvenika ustvrdio da virus ne slabi. U njegovom priopćenju stoji kako 'ne postoji znanstveno utemeljeni podatak da je došlo do slabljenja virusa SARS-CoV-2. To je činjenica s kojom se slažu danas intervjuirani stručnjaci kolege Gordan Lauc, Nenad Ban, Luka Čičin-Šain, Oliver Vugrek i ja. Ministar zdravstva Vili Beroš je nedavno na političkom skupu napomenuo da je virus oslabio spominjući jedan znanstveni rad kao referencu, naveo je dr. Đikić navodeći kako je on 'osobno i gore spomenuti znanstvenici na temelju konkretnih podataka objasnili zašto su simptomi bolesti danas slabiji, iako virus nije oslabio, i svi se slažemo da je neophodan oprez i dodatne mjere (bez uvođenja karantene) da se spriječi širenje virusa jer opasnost i dalje postoji'.

Dalje prof. Đikić kaže kako je 'prof. Dragan Primorac je jutros na HTVu rekao da "imamo sve indicije da je virus slabiji”. Nije poznato koje su to znanstvene indicije? Nakon sastanka Vladinog Znanstvenog savjeta Primorac mijenja mišljenje i sad i on tvrdi da se nije promijenio virus. Zašto je u svojim javnim izjavama Dragan Primorac od jutrošnjeg “imamo sve indicije da je virus oslabio" prešao u podne na izjavu da se "virus nije promijenio", treba on osobno odgovoriti javnosti. No neprimjereno je da nakon svojih konfuznih javnih izjava, s dozom političkog dociranja, ima potrebu javno prozivati drugog znanstvenika koji je samo iznio točne informacije. U zadnjih 5 mjeseci svakodnevno radim na primarnim izolatima CoV-2 virusa, njihovoj genetici, biokemiji i molekularnim karakteristikama, te zaraznosti virusa. Naša otkrića koja su trenutačno na recenziji u vodećem svjetskom znanstvenom časopisu a u isto vrijeme slobodno pristupni u pre-print formi, upravo ukazuju na razlike između SARS i SARS-CoV-2 virusa te razlikama u ozbiljnosti simptoma bolesti između SARS i COVID-19. Odgovorno tvrdim da se na temelju današnjih znanstvenih podataka CoV-2 virus nije promijenio te nije postao niti slabiji niti opasniji'.

- U cijelom slučaju najvažnija je točna i činjenična informiranost te adekvatna primjena epidemioloških mjera i zaštite građana. Stoga ću za kraj napomenuti i izjave prof. Olivera Vugreka, genetičara s vodećeg znanstvenog Instituta Rudjer Boskovic, koji je sekvencionirao 21 genom virusa izoliranih u Hrvatskoj stoga je najbolji stručnjak u RH za to pitanje. On tvrdi da su izjave o slabljenju virusa u Hrvatskoj zasad bez znanstvenog utemeljenja i da su to predizborni spinovi. Mislim da se profesor Vili Beroš, kao ministar zdravstva u RH, treba referirati na te konkretne znanstvene podatke iz Hrvatske. Na kraju vjerujem da će se i kolega Beroš složiti da virus nije oslabio i da će povući svoju nesmotrenu izjavu. Doista cijenim njegov način javnog komuniciranja i vjerujem da, kao što je i prije korigirao jednu svoju netočnu izjavu o virusu, da će slično napraviti i u ovom slučaju, poručuje prof. Đikić.