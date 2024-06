Izdana upozorenja za dio zemlje: 'Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena'

Vrijeme će danas biti djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblaka, mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Pritom pljuskovi mogu lokalno biti izraženi, uz pojavu tuče. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu mjestimice do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će između 26 i 31 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Žuto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno, izdano je za zagrebačku i karlovačku regiju zbog grmljavinskog nevremena. Naime, mjestimice se očekuju izraženi pljuskovi s grmljavinom, a moguća je i tuča.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorio je DHMZ.

Prema podacima DHMZ-a, u nedjelju bi trebalo biti djelomice sunčano, vruće i sparno. Vjetar u unutrašnjosti bit će slab do umjeren jugozapadni, a na moru će zapuhati umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 18, na moru od 18 do 23 °C. Najviša dnevna između 28 i 32 °C. Upozorenja su zbog vjetra izdana za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu i srednju Dalmaciju.

"U nedjelju djelomice sunčano, pa i sunčanije, uz povremeno umjeren jugozapadnjak, te još malo toplije, pa će gotovo posvuda biti vruće. Od ponedjeljka nestabilnije uz česte pljuskove i grmljavinu, moguće izraženije, a u utorak malo manje toplo. Na Jadranu lokalni pljuskovi od ponedjeljka česti na sjevernom dijelu, dok su drugdje manje vjerojatni. U nedjelju uz razvoj oblaka uglavnom suho, često i vruće. Puhat će povremeno umjereno jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak, prema otvorenome i sjeverozapadni vjetar", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.