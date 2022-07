DHMZ o novom toplinskom valu: Temperature će se penjati do 40 stupnjeva

Državni hidrometeorološki zavod upozorio je na novi toplinski val u cijeloj zemlji. Nakon predaha od desetak dana, na Jadranu su se sredinom mjeseca ponovno pojavili temperaturni uvjeti za nastanak toplinskog vala, no opasnost do danas uglavnom nije prelazila umjerenu. Prema prognozama, to će se promijeniti idućih dana, pogotovo u razdoblju od 21. do 24. srpnja. Unutrašnjost je, nakon duljeg izostanka izraženije vrućine, na pragu toplinskog vala.

Vrlo topla zračna masa unutar termobaričkog grebena uzrokovala je ekstremnu vrućinu u zapadnoj Europi, osobito Francuskoj i Velikoj Britaniji gdje su zabilježeni i rekordi. Ta se zračna masa sada premješta nad naše krajeve, a na Jadranu će se vjerojatno zadržati i tijekom sljedećeg tjedna. Ipak, u Hrvatskoj situacija ne bi trebala biti ekstremna kao na zapadu Europe. Prognoze ukazuju i da bi na kopnu toplinski val na samom kraju ovog tjedna ili početkom idućeg, barem nakratko, trebao biti prekinut ili ublažen, priopćio je DHMZ.

Na vrhuncu toplinskog vala u većini Hrvatske i okolnih zemalja očekuje se najviša dnevna temperatura između 35 °C i 40 °C. Zbog lokalnih uvjeta ona će ponegdje biti niža, ali ne isključuju mogućnost niti za više vrijednosti. Uz slabljenje bure te visoke dnevne temperature zraka i sunčano vrijeme, more će se ponovno jače zagrijati. To će duž obale za posljedicu imati još toplije i sparnije, a time i neugodnije noći s najnižom temperaturom oko 25 °C ili mjestimice višom. I na kopnu će biti toplih noći s temperaturom višom od 20 °C.

Postoji mogućnost premašivanja lokalnih dnevnih, odnosno tjednih rekordnih vrijednosti, pa čak i mjesečnih za srpanj. Za premašivanje apsolutno najviših ikad izmjerenih temperatura na meteorološkim postajama vjerojatnost je mala.

- Većini ljudi je od samih meteoroloških rekorda ipak važniji nepovoljan utjecaj visoke temperature i toplinskog vala na zdravlje ljudi. Upravo tom aspektu treba pridati posebnu pozornost. Savjetuje se pridržavanje preporuka za javnost, praćenje vremenskih upozorenja i biometeorološke prognoze. Manjak oborine i već dugotrajna suša na mnogim lokacijama, pogotovo na Jadranu i uz njega, se nažalost nastavljaju. Posljedično se nastavlja i vrlo velika opasnost od požara raslinja kojima također svjedočimo posljednjih dana - stoji u priopćenju DHMZ-a.