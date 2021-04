Mislili su da se radi o potresu, policija je dolaskom u kamenolom otkrila o čemu je riječ

Obitelj u New Hampshireu organizirana je zabavu za otkrivanje spola djeteta kojeg iščekuju te pokrenula eksploziju koja se mogla čuti diljem cijele države te koja je registrirana kao potres.

Policija u Kingstonu, gradu nedaleko od granice s Massachusettsom, zaprimila je izvještaje o snažnoj eksploziji u utorak navečer. Potom su otkrili zabavu u kamenolomu na kojoj je korišteno 36 kilograma eksploziva. Obitelj je smatrala kako je upravo kamenolom najsigurnije mjesto za paljenje eksploziva, piše The Guardian.

Stanovnici okolnog područja rekli su da je eksplozija zatresla njihove domove, a neki su prijavili i materijalnu štetu poput pukotina na zidovima.

