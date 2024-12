U ovim županijama je najveća izlaznost, pogledajte je li i vaša među njima

Na ovogodišnjim predsjedničkim izborima do 16:30 sati svoj glas je dalo 1 195 377 birača, što je oko 150 000 manje nego 2019. godine. U prosincu 2019. do nedjeljnog poslijepodneva glasovalo je 1 343 000 birača. Osjetan pad bilježi se u brojnim županijama, neke su izlaznošću blizu rezultata od pred pet godina, no samo jedna županija ima veću izlaznost 2024. nego 2019.

Radi se o Varaždinskoj županiji koja je zabilježila 43,61 naspram 41,37 posto izlaznosti do 16:30 sati 2019. godine. Slijede ju Međimurska (40,11 posto) i Krapinsko-zagorska županija (38,96 posto). Grad Zagreb te Karlovačka i Zagrebačka županija također su "prebacili" 38 posto, no prije pet godina u isto vrijeme imale su izlaznost veću od 40 posto.

Najmanji odaziv do 16:30 sati imale su Vukovarsko-srijemska (28,52 posto), Brodsko-posavska (31,14 posto) i Zadarska županija (32,26 posto). Osječko-baranjska, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska i Šibensko-Kninska županija također nisu ostvarile izlaznost od 35 posto.

Zagreb ima odaziv od 38,50 posto, od 619 000 birača svoje je pravo iskoristilo njih 238 000. Od 128 500 splitskih birača na izbore ih je izašlo nešto više od 45 000 ili 35,11 posto. Još slabiji odaziv, 34, 3 posto, ima Rijeka u kojoj je od 93 000 birača glasovalo njih 32 000. U Osijeku je svoje pravo iskoristilo 34,42 posto birača, odnosno njih 28 500 od ukupno 83 000.

U inozemstvu je do nedjelje poslijepodne glasovalo nešto više od 17 000 birača, no ti se podaci odnose samo na 20 od 38 država u kojima se bira hrvatski predsjednik i na 79 biračkih mjesta koja su dojavila podatke od njih ukupno 105. S obzirom da biračka mjesta ostaju otvorena do 19 sati, za očekivati je da će konačan odaziv biti veći.

VIDEO Predsjednički izbori 2024.