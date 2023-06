Detalji puta Hrvata iz Zambije: 'Njihov se odlazak odvijao u nekoliko dramatičnih etapa'

Četiri hrvatska para nakon šest mjeseci uspješno su s djecom napustila Zambiju. Značajnu ulogu u cijelom procesu imao je veleposlanik u Egiptu Tomislav Bošnjak koji je u Zambiji proveo posljednjih mjesec dana. Riječ je o iskusnom diplomatu koji je izvlačenje Hrvata iz Zambije opisao kao izazovan zadatak te otkrio detalje procesa.

- Ovdje se radilo o zaista krasnim ljudima, ovih osmero hrvatskih državljana koji su došli po posvojenu djecu. To mi je bila najveća nagrada što sam pridonio tome da ih se spasi iz te zemlje - kazao je za 24sata. On je, naime, u Zambiju otišao na poziv premijera Andreja Plenkovića.

VIDEO Hrvati u Zambiji su oslobođeni svih optužbi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- U našoj službi jedan sam od rijetkih s praktičnim iskustvom običajnog prava. Uz to sam službeni sudski tumač za hrvatski, francuski, engleski i srpski. Imam akreditaciju za sudskog tumača i prevoditelja. To je jedan od razloga zašto me premijer pozvao da dođem i pomognem da ne bi došlo do loših sudskih ocjena i zaključaka - pojašnjava te napominje kako je iza svega stajao velik tim ljudi. Pomogli su, između ostalih, Dario Klasić iz ambasade u Pretoriji, veleposlanik Ante Cicvarić, kao i bračni par iz Hrvatske koji živi u Ndoli.

- Jedna od prijelomnih točaka na sudu bila je kad su djeca dovedena pred sud. Punih šest mjeseci nisu vidjela svoje posvojitelje, majke i očeve, a prije toga su ih vidjela svega nekoliko dana. I dakle, nakon tih šest mjeseci, kad su opet vidjeli svoje majke i očeve u sudnici, oni pružaju ruke prema svojim roditeljima te im mašu. To je bio nevjerojatan tren. Sutkinja je tad ustala, nagnula se preko stola, oči je izbuljila, nije mogla vjerovati svojim očima što vidi, ostala je nekoliko minuta u tom položaju. To je bio taj prijeloman trenutak - ispričao je.

VEZANI ČLANCI:

Nakon njezine odluke, navodi, do posljednjeg trena nije se znalo što će biti. Petak su proveli u imigracijskom odjelu, a tužitelji su stalno prolazili kraj te zgrade. - Zadivljujuće je bilo da naši oslobođeni državljani nisu popustili u svojoj dostojanstvenosti, iako je u zraku cijelo vrijeme bila prijetnja za novu tužbu i da će ih opet uhititi u zračnoj luci prije odlaska - kazao je te naveo kako se u uredu tužitelja u petak pojavila i osoba iz konzulata DR Konga. Tenzije su, dodaje, bile goleme.

- Kad su se ukrcali na zrakoplov, pojavila se službenica na aerodromu u Ndoli koja je opet tražila njihove putovnice. To je bilo kad su se ukrcali na let od Ndole do Lusake. Dario Klasić je skroz bio s njima. Zatim je učinjena sjajna stvar kad su sletjeli u Lusaku, gdje je također postojala opasnost za njih. No tamo ih je dočekao šef delegacije EU u Lusaki, kolega Jacek Jankowski. Njega je kontaktirao naš ministar Grlić Radman, dogovorio je taj dio s njima. Jankowski ih je dočekao u Lusaki te su uspješno otklonjeni svi napadi i bočni prodori na naše državljane pa je prolaz kroz Lusaku prošao glatko jer im je sredio miran prolaz. Lusaka je prošla mirno zahvaljujući pomoći EU delegacije. Kad su napokon napustili zračni prostor Zambije, prijetnja je prošla. Kao što vidite, njihov se odlazak odvijao u nekoliko dramatičnih etapa - rekao je za 24sata veleposlanik.