Detalji pokušaja ubojstva na Korčuli: 'Moja sestra bi umrla da je nož bio zariven samo 2 milimetra dublje'

Pomorcu (29) koji je pokušao usmrtiti svoju nevjenčanu suprugu (23) na Korčuli sud u Dubrovniku odredio je 30 dana istražnog zatvora, u slučaju koji se dogodio u noći s nedjelje na ponedjeljak. Policija je ranije već izvijestila kako je pomorac stigao doma pod utjecajem alkohola i nakon svađe počeo udarati po tijelu 23-godišnjakinju, a onda ju je i ranio nožem. Nakon svega oglasila se sestra djevojke te otkrila detalje cijelog slučaja.

- Kad je između 2 i 3 sata po ponoći, sva krvava, moja sestra istrčala iz obiteljske kuće na mjesnu rivu, tamo je zatekla jednog mještanina koji je odmah nazvao Hitnu pomoć da bi mu telefonom iz službe u Blatu odgovorili kako oni ne mogu izaći na teren jer to nije hitni slučaj budući da osoba nije u nesvijesti! Potom je pozvao i policiju i svaka čast našoj Policijskoj upravi čiji su djelatnici došli jako brzo i čim su je vidjeli, naložili da je se vodi u Hitnu pomoć. Dapače, tamo su je upravo svojim vozilom i odvezli policajci. Ne želim reći bilo što loše protiv djelatnika Hitne koji su, tamo u Blatu, mojoj sestri pružili svu potrebnu liječničku skrb, a kako su ozbiljne bile zadobivene ozljede govori to da sestra zbog ozljeda nožem sad ima 15 do 16 šavova po licu i vratu. U Hitnoj su naglasili da je ozljeda tako ozbiljna i da bi preminula na mjestu da je nož zariven samo 2 milimetra dublje! - navela je sestra za Slobodnu Dalmaciju.

- Hvala Bogu, sestra se sad dobro osjeća i oporavlja se, a šestomjesečno dijete s kojim je počinitelj pokušao pobjeći je odlično - dodala je. Policija je ranije izvijestila kako je 23-godišnjakinja bila teško ozlijeđena.

''29-godišnjak je, nakon povratka iz noćnog izlaska, pod utjecajem alkohola, dozvao 23-godišnju izvanbračnu suprugu s kojom živi u zajedničkom domaćinstvu te joj je, nakon kraće prepirke, počeo prijetiti ubojstvom i udarati je po tijelu, nakon čega je na nju nasrnuo i nožem s kojim joj je nanio ozljede po licu, vratu i prstu lijeve ruke'', navela je policija.

POVEZANI ČLANCI: