'Desnica je pristala biti dio ruske politike u Hrvatskoj'

Saborska oporba vas je izbacila iz svojih redova i proglasila "žetončićem" zato što ste u petak na glasanju o opozivu premijera Andreja Plenkovića jedini bili suzdržani. Kada je jedna tako ozbiljna stvar u pitanju, što vam to točno dođe - biti suzdržan?

Kao predsjednik Pravedne Hrvatske vrlo sam jasno govorio da neću podržati okupljanje oporbe oko Peđe Grbina i Zorana Milanovića. Nakon agresije Rusije na Ukrajinu i mogućeg velikog europskih rata Hrvatska je izložena pokušajima destabilizacije. Slični procesi događaju se u većini zemalja koje su bile dio sovjetske interesne sfere nakon 1945. Rušenje Vlade i dovođenje političkih grupacija koje se okupljaju oko Grbina i Milanovića i koje bi podržale rusku agresiju, pokrenule suradnju s Dodikom, zanijekale genocid u Srebrenici, ponovno oživjele lex Perković ili slikale svastike na Poljudu, Pravednoj Hrvatskoj je neprihvatljivo. Vidite, u Saboru desno od HDZ-a imamo 24 zastupnika. Kako to da nema volje da te stranke naprave političku platformu? Nema zato što su pristali biti dio ruske politike u RH i okupljaju se oko Peđe Grbina i Nikole Grmoje koji su i nositelji takvih okupljanja. Budući da sam jasno rekao da ću biti suzdržan kod glasanja, Grmoja iz Mosta i Danijel Spajić iz Domovinskog pokreta inzistirali su da napustim sastanak oporbenih klubova. Ni sat vremena nakon toga 17 zastupnika iz oporbe nije pristupilo glasanju. Hoće li Nikola Grmoja i Peđa Grbin i njih izbaciti iz oporbene grupe?

Znači, to što se u državi nanizalo toliko afera vezanih uz HDZ i samog premijera vas nimalo ne zabrinjava, vi u tome ne vidite nikakav problem?

Kao zastupnik otvarao sam teme koje su jako bolne za HDZ. Bio sam jedini zastupnik koji je glasao protiv HDZ-ova prijedloga Ovršnog zakona. Svi su ga podržali, a mi danas još uvijek imamo 240 tisuća ovršenih. Zakon je bio potpuni promašaj. Prvi sam prigovorio o 30 tisuća firmi u Hrvatskoj s jednim zaposlenim koje su 2021. imale promet 24 milijarde kuna. To je vrijednost šest Peljeških mostova. Mjesec dana nakon mog govora u Saboru došao je europski uhidbeni nalog i uhićena je ministrica Gabrijela Žalac . Otvorio sam problem nedostatka energetske strategije ove Vlade i ukazao na potpuni izostanak solarizacije kao puta prema energetskoj neovisnosti. Koliko sam puta govorio o sukobu privatnog i javnog interesa u zdravstvu?! Da budem jasan, Pravedna Hrvatska i ja smo čvrsto usmjereni prema ukazivanju na korupciju i kriminal u Hrvatskoj, ali mi uvijek dajemo i rješenja za pojedini problem. Tako ja vidim politiku. Nisam izgubio entuzijazam da je politika rad za opće dobro. Nisam čovjek ispraznih prepucavanja i sukoba.

Nakon izbacivanja, oporbene ste zastupnike krenuli napadati HDZ-ovim "oružjem" proglašavajući ih ruskim simpatizerima. Zar niste mogli naći neki smisleniji argument?

Niste u pravu. Hrvatska je u posljednjih 33 godine postala članica EU, NATO, eurozone i Schengena. To je ogroman uspjeh i tko to ne razumije bolje da se ne bavi politikom. Promjena vanjske politike koja se gura kroz nastupe nekih oporbenih stranaka pokušaj je negiranja svega toga. Pokušava se redefinirati pozicija Hrvatske u Europi. Hrvatska kao mala država može obraniti svoj suverenitet ne kupovinom više tenkova ili drugog oružja, nego snažnim zalaganjem za očuvanje trenutačnog međunarodnog poretka. U Ukrajini se vodi očajnička borba za obranu Ukrajine, ali i borba za ljudska i nacionalna prava svih u Europi. Tamo se vodi borba za čuvanje europskog načina života. Mi u Pravednoj Hrvatskoj to razumijemo i zato snažno podržavamo Ukrajinu. To što i Vlada Andreja Plenkovića podržava Ukrajinu nikako ne znači da mi u Pravednoj Hrvatskoj ne mislimo svojom glavom. U Europi se ruši monopol koji Rusija ima na antifašizam a to je za neke bolna istina.

