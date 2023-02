Žalac je zbog prijatelja Šimunca dizala ljude s godišnjeg: Politički mulj u pozadini mega-afere

Ja sam ministrica! U toj rečenici koju je u više prigoda izgovorila Gabrijela Žalac, velika miljenica premijera Andreja Plenkovića, sublimirana je sva raskoš njegove legendarne izjave: "Mogu što hoću!" Baš kao što je njezin bivši šef tvrdio i još uvijek tvrdi da može što hoće, tako je i Gabrijela Žalac, proizlazi iz opširne optužnice Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u aferi Softver, mislila da i ona može što hoće. I ne samo mislila, već je to i radila, a to kako je svom suoptuženiku Mladenu Šimuncu namjestila posao, koji je prema tvrdnjama EPPO-a preplaćen za 10 milijuna kuna, opisano je na 500 stranica. Optužnica još nije pravomoćna, no detalji iz nje ponovo su uzdrmali političku scenu. Razlog su poruke koje su međusobno izmjenjivale Gabrijela Žalac i Josipa Rimac, još jedna moćna HDZ-ovka, nekadašnja državna tajnica i "kninska kraljica".