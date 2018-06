Kritične točke preko kojih ilegalci ulaze u Hrvatsku

Ako Hrvatska svakodnevno situaciju s migrantskom navalom na svoje granice drži pod kontrolom, kako to tvrde odgovorni, kako onda objasniti da preko njezina teritorija svakodnevno deseci migranata stižu u Sloveniju? Istodobno je sve više incidenata, rapidno se povećava broj trgovaca ljudima bez imena i prezimena, ali i strah našega življa na migrantskim rutama. A da je stanje na pragu kritičnoga, potvrđuju svakodnevni i ubrzani kontakti međunarodne zajednice.

Austrija steže obruč

Jučer je bilo živo na sastanku policija zemalja regije u Brdu kod Kranja. Glavni ravnatelj policije RH Nikola Milina nije mu nazočio. Bio je u obilasku državne granice s Bosnom i Hercegovinom na području PU sisačko-moslavačke. U Sloveniju je otputovao njegov zamjenik za kriminalitet Željko Prša. Govori se da je tema sastanka trebala biti vezana uz terorizam i radikalizaciju, a migranti su “upali” u posljednji tren. Neslužbeno doznajemo kako je hrvatski predstavnik ostale sudionike sastanka izvjestio o angažmanu i aktivnostima policije, preciziravši koliko je ljudi i iz kojih rodova policije angažirano na granici. Navodno je kazao da je i ljudstva i tehnike dovoljno, za razliku od drugih koji su se žalili da im nedostaje policajaca. Izlagao je i o sprečavanju krijumčarenja, za što je Hrvatska dobila pohvale. Unatoč medijskim natpisima, u MUP-u uvjeravaju da službenih ni zahtjeva ni razgovora s Austrijom kako bi valjalo da na našoj granici bude vojska nije ni bilo ni ranije, a ni na jučerašnjem sastanku.

– Oni su nas samo prijateljski upozorili da će stegnuti obruč oko svoje granice pa da se znamo pripremiti – govori se u Ministarstvu.

– Hrvatska je dovoljno snažna, ima dovoljno kapaciteta da u jednoj normalnoj situaciji, pa i u situaciji koju vidimo posljednjih dana s pojačanim brojem migranata, odrađuje taj posao bez velikih problema – izjavio je ministar Božinović nakon što se u utorak sastao s europskim povjerenikom za unutarnje poslove Dimitrisom Avramopoulosom. Međutim, iako je graničnih policajca 6000, policajci tvrde da ih, općenito gledajući, nema dovoljno. Kažu da su u policijskim ophodnjama uz granicu s BiH na širem karlovačkom području raspoređeni na razdaljini od jednog kilometra. Navodno je na punktu po jedan policajac, što dovodi u pitanje njihovu sigurnost, ali i daje jasan odgovor zašto su prolasci migranata svakodnevni. Do 1. lipnja slovenska je policija na svome teritoriju uhitila 1226 ilegalaca, odnosno čak 280 posto više no u istom razdoblju lani. Što i kako dalje u sprečavanju migrantskog vala, danas će na sastanku u Sarajevu pokušati dokučiti čelnici ministarstava unutarnjih poslova BiH, Hrvatske, Austrije, Albanije, Grčke, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Na njemu neće biti Davora Božinovića, već će umjesto njega ići državna tajnica za europske i međunarodne poslove Terezija Gras.

Foto: VL

BiH nespremna za novi val

U zemlji domaćinu sastanka stanje je poprilično loše, država je nespremna za mogući val, a to je izravna opasnost za zemlje zapadno od njezine granice, osobito Hrvatsku. Na primjer, tamošnji policijski službenici na granici BiH 30., 31. svibnja i u jutarnjim satima 1. lipnja spriječili su ilegalan ulazak 407 državljana Sirije, Libije, Pakistana, Afganistana, Iraka i Irana. A pritisak na granice raste. U BiH nije dosad odobren nijedan azil za migrante. Od 1. siječnja do 3. lipnja ove godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 5319 nezakonitih migranata, od kojih je 4721 iskazao namjeru traženja azila, a 437 migranata podnijelo je zahtjev za azil. Jasno je svakomu da je to samo njihov pokušaj da “dođu do daha” na putu prema Europskoj uniji, ali ne Hrvatskoj. U njoj bi se mogli samo “ukopati”.