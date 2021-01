Dekanica zagrebačke ADU: imamo već oko 15 prijava, odnose se na 5 sadašnjih i 3 bivša zaposlenika

Nakon što je srpska glumica Milena Radulović optužila za silovanje uglednog beogradskog profesora i redatelja Miroslava Aleksića, uslijedila je lavina reakcija iz cijele regije, pa tako i Hrvatske. O seksualnim napadima u emisiji Ricochet na Rplus kanalu govorile su večeras i dekanica zagrebačke Akademije dramskih umjetnosti Franka Perković Gamulin, glumica Barbara Nola te režiserke Una Radić i Zrinka Matijević Veličan.

Na samom početku dekanica zagrebačke Akademije dramskih umjetnosti otkrila je da su zaprimili već više prijava.

- Zlostavljane žene se javljaju. Sretna sam jer to znači da imaju povjerenja u našu instituciju bez obzira na izrazito ružne stvari koje su se očigledno događale. Imamo oko 15 prijava. One se tiču petero zaposlenika, nastavnika i nastavnica, te 3 umirovljena nastavnika i jednog vanjskog suradnika koji više ne radi. Uglavnom se radi o bivšim studenticama. Radi se o godinama od 2005. do 2019. godine, ali i dalje prikupljamo podatke - kazala je Franka Perković Gamulin.

- Ja sam se jako ružno iznenadila kada sam saznala da se radi o nastavnicima Akademije. Nije naše pravo da toliko toga ne znamo. Pitam se kako je moguće da nismo toliko toga znali, odnosno da neka saznanja koja smo posredno imali svi da nismo snažnije, brže i bolje reagirali. Znam zašto, naravno. Vrijeme u kojem danas živimo je ružno na puno razina, ali je napokon vrijeme u kojem možemo otvarati neke teme. Osude postoje, ali su daleko manje nego prije 10, 15 i više godina. Iz vlastitog iskustva znam da mnoga od ovih iskustava, da su moja osobna, bilo bi me sram iznijeti jer bi me bilo sram uopće što sam se našla u toj situaciji. Ovo što se sad događa svjedoči da žene ipak uspijevaju nadići taj sram - dodala je Perković Gamulin.

Glumica Barbara Nola je istaknula da bi bilo loše da ovo ostane samo u ovoj branši.

- Nikako ne bih htjela da ovo ostane samo na dramskoj akademiji i kazališno-filmskom svijetu. Ja osobno nisam osjetila takvo nešto. Ne bih da se u svemu ovome pomiješaju općenita neugodna iskustva i stvarne torture, silovanja. Trebalo bi razgraničiti zlostavljače i one koji samo govore budalaštine i loše se upucavaju - kazala je glumica Nola.

Perković Gamulin se nadovezala na Nolin odgovor s opaskom da su neke granice su vrlo jasne.

- I u prijavama koje su došlo vrlo je jasno gdje se radi o zlostavljanju, gdje o uznemiravanju, a gdje o pedagoškim metodama - kazala je dekanica dodajući da je problem kada se umjetnički proces koristi kao alibi za zlostavljanje.

- Treba jasno definirati koja su nasilnička ponašanja. Tu nema rasprava - složila se režiserka Katarina Zrinka Matijević.

- Što se smatra nasiljem. Vika, galama koja dolazi od pretpremijernih pritisaka ili govorimo o zlobnom ponašanju? - replicirala je Nola.

Kao problem je istaknuta i činjenica da dosad nije bilo propitkivanja o ovome problemu u javnosti.

- Do ovog trenutka nije bilo temeljitog ozbiljnog povoda za ovaj razgovor. Da, jesam čula sam za neke priče još kao studentica, ali nikome u to vrijeme nije palo na pamet da prijavi jer bi bio ismijan. To nije bila uopće opcija - rekla je dekanica Akademije dodavši da je saznala od svoje bivše studentice za jedan slučaj koji nije prijavljen jer su studentice očekivale da će biti samo negativno izložene, a bez reakcija.

- Treba doći do rješenja za svaki pojedini slučaj. Hrabre žene koje se jave moraju imati satisfakciju da će se riješiti njihov slučaj - zaključila je.

Postoje institucije poput Red Button i Ženska soba koje treba promovirati, smatraju gosti.

Alen Topssy je istaknuo dva problema: - Nakon policije koja i obavi svoj posao slijedi pravosuđe koje zakaže. Drugo što mi se zgadilo je velika količina ljudi koji nemaju empatije i koji zapravo opravdavaju zlostavljače.

Videokomentarom se uključila i režiserka Una Radić.

- Ova kriza je prilika da isplivaju na površinu svi potisnuti problemi. Ne čudim se što se dogodilo ovo i vjerujem da će imati odjek više nego ikad prije. Pozdravljam sve kolege koji će istupiti i ispričati svoje priče jer se na taj način otvara put svim drugima koji možda nisu javne ličnosti, ali da će se ogledni primjer da netko mora probiti led. U hrvatskom društvo zlostavljanje je prisutno svuda oko nas, ne samo seksualno, od zlostavljanja institucija, političara, do društvenih mreža i medija koji dozvoljavaju da se vodi taj polarizirani diskurs - kazala je Radić.

- U bilo kojim odnosima ljudskim moramo probati percipirati kako druga osoba percipira. Ono što ja u nekom trenutku percipiram kao dobro upucavanje, netko može percipirati kao neugodno. Moramo znati stati kada drugima činimo nelagodu - istaknuo je Topssy.

Kao poseban problem u raspravi su istaknuli komentare u kojima se opravdava zlostavljanje i komentari tipa "što je čekala 10 godina".

- Jedan puno širi problem je što ne znamo u kojoj mjeri moramo sudjelovati u demokraciji. Dakle, angažman svakog pojedinca, da se uključuješ u stvari koje te smetaju - rekla je Nola komentirajući taj problem.

- Žrtve šute jer se boje odgovora društva je li ona dala povoda. Moramo shvatiti da žrtva možemo biti toliko izmanipulirana i ucjenjivana da ne može reći ne i ako želi. Treći razlog zašto ne govore žrtve je jer društvo i žrtve misle da se ne mogu oporaviti, a mogu - kazala je Zrinka Matijević.

Topssy je raspravu zaključio s porukom da se nada da se ovo sve neće pretvoriti u linč, nego da će pravosuđe odraditi svoj posao po prijavama.