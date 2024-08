Davor Nađi: Zurovec silno želi s HDZ-om, a ne bi bio žeton

Saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec, gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian, načelnik Općine Križ Marko Magdić te još nekoliko članova Skupštine Zagrebačke županije i drugih gradskih i općinskih vijeća napustili su stranku Fokus i svoj politički put nastavljaju kao nezavisni. To znači da je od jučer stranka Fokus prestala biti parlamentarna s obzirom na to da je jedini saborski mandat na izborima osvojio upravo Zurovec.

Sporni pregovori

Ovakav rasplet situacije očekivao se već tjednima jer nije tajna da sukobi između dvije struje u Fokusu, one Zurovčeve i one aktualnog šefa stranke Davora Nađija, traju već neko vrijeme. Točnije, upravo od parlamentarnih izbora, kada je, pri slaganju nove vladajuće većine, došlo do neslaganja u vezi s pregovorima s potencijalnim koalicijskim partnerima.

Kako je objasnio na konferenciji za medije na Trgu svetog Marka, Zurovec iz stranke odlazi jer mu je onemogućeno da u sklopu unutarstranačkih institucija i organizacija izbori svoje "mjesto pod suncem". Naime, htio se kandidirati za novog predsjednika Fokusa i u sklopu unutarstranačkih izbora promijeniti i Predsjedništvo, ali je, kako je kazao, u tome onemogućen. Odnosno, nije dobio potporu za svoju kandidaturu na sjednici svoje županijske organizacije na kojoj je, s druge strane, potporu za kandidaturu za novog šefa dobio Gabriel Deak, kojeg podupire aktualni predsjednik Davor Nađi. I dok je za Zurovca to očit dokaz da ga se htjelo spriječiti u kandidaturi, za Nađija je uskrata potpore jasna poruka županijske organizacije Zurovcu što misli o njegovoj ambiciji da preuzme Fokus.

Ubrzo nakon što je Zurovec zajedno s Panianom i Magdićem objavio da napušta stranku, oglasio se i aktualni lider Fokusa Davor Nađi. Kazao je da Zurovčev izlazak iz Fokusa nije nikakvo iznenađenje te ponovio svoje objašnjenje kako je razlog tome to što je Zurovec svim silama želio s HDZ-om te da se to dalo i naslutiti već nakon parlamentarnih izbora. Nađi je kazao i kako je sam Zurovec to i potvrdio u jednoj od svojih nedavnih izjava, u kojoj se, kazao je, "vidjelo da će se ta trgovina obznaniti na sljedećim lokalnim izborima".

– Plan je bio da se sve to prikrije neuspjelim pokušajem preuzimanja stranke. Jer ako ode sam, onda je žeton, a ako HDZ-u dovede stranku, onda je u koaliciji. Međutim, Zurovčeva je kandidatura propala već u njegovoj županijskoj organizaciji, kojom osobno predsjeda i kod tima koji je sam birao, pa nije ni pokušao dalje jer je već u startu vidio da neće moći preuzeti stranku te da nema podršku članstva. A to je htio napraviti da ne ispadne žeton – kazao je Nađi.

Dodao je kako moli Zurovca da ne obmanjuje javnost i izvlači se na gluposti jer je "svima jasno da on ide van zbog HDZ-a". Kaže da su svi vidjeli kako se ponašao nakon parlamentarnih izbora i da je jasno kakvo se preslagivanje sada događa na političkoj sceni.

'Neka vrati mandat'

– Sve će izaći na vidjelo već do sljedećih lokalnih izbora – uvjeren je Nađi, koji je kazao i kako mu je žao onih koji sa Zurovcem idu kao miraz. Poručio je i da je Zurovec prošao u Sabor na preferencijalne glasove, ali ti glasovi nisu ni pola koliko mu je trebalo za mandat. Dakle, i matematički i moralno trebao bi, kazao je, vratiti mandat stranci jer mu je mandat osigurala stranka.

– Naravno, ne očekujem da će on to i napraviti. Svi znamo zašto mu treba taj mandat – poručio je Nađi te dodao da je kao predsjednik u odlasku ponosan na rezultate stranke u samo četiri godine postojanja. Fokus je, kazao je, osigurao parlamentarni status već u prvim mjesecima nakon osnivanja, a na ovim zadnjim izborima nije se priklonio ni HDZ-u ni SDP-u te u konačnici dobio podršku više od 40.000 birača, rekao je.

– Fokus će na nacionalnoj razini i dalje živom držati ideju liberalizma u hrvatskom političkom prostoru i govoriti ono što je potrebno reći, a ne ono što većina želi čuti. Stranka je prva upozoravala na loš Zakon o obnovi, na štetnost politika u koroni i na zarobljavanje institucija – kazao je Nađi.Optužbe da se obećao HDZ-u komentirao je jučer i sam Zurovec. Upitan može li sada Plenković računati na njegovu podršku, rekao je: "Ne."

