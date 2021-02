Danska i Švedska uvode koronaputovnice, evo što će sve omogućiti građanima

Švedska je do sada bila poznata zbog svog posebnog načina borbe protiv pandemije koronavirusa. Umjesto zatvaranja, kao što je bio slučaj u ostalim europskim zemljama, švedske vlasti su isprva računale s tzv. imunitetom krda, a kasnije i zdravim ljudskim razumom. I zbog takve politike Švedska je požnjela mnoge kritike. Do sada se, prema podacima američkog Sveučilišta Johns Hopkins, u Švedskoj koronavirusom zarazilo 600.000 građana.

Za koga je "koronaputovnica"?

Prije svega bi, kako objašnjava Anders Ygeman, ova digitalna potvrda o cijepljenju trebala poslužiti kao dokaz o cijepljenju protiv koronavirusa. Istodobno bi ova koronapropusnica mogla nositelju omogućiti posjet kulturnim ili sportskim priredbama ili omogućiti slobodna putovanja. Infrastruktura za kontrolu ovog dokumenta bi trebala biti pripremljena do 1. lipnja, piše DW.

Danska je još prije Švedske predstavila ovu vrstu dokumenta koji bi, prije svega, poslovnim ljudima trebao olakšati putovanja. Koronapropusnica u Danskoj bi trebala biti ili u formi unosa na internetskoj stranici danskog ministarstva zdravstva ili u pametnom telefonu nositelja.

Trenutno u Švedskoj i Danskoj samo mali broj građana može profitirati od projekta digitalne koronapropusnice. Prema podacima internetske platforme "Our World in Data" u Danskoj je do sada cijepljeno svega 6,87 posto građana, u Švedskoj 4,53. Stanje u ove dvije zemlje je dakle slično kao i u Njemačkoj gdje je do sada korona cjepivo primilo svega 4,95 posto stanovništva. Slično je i u ostatku Europske unije. Za usporedbu, u Izraelu je već cijepljeno 74 posto stanovništva.

Koliko će se Šveđana cijepiti upitno je. Zemlja slovi kao posebno skeptična prema cijepljenju otkako su se prije deset godina nakon cijepljenja protiv svinjske gripe pojavili masovni zdravstveni problemi kod djece. Stotine cijepljenih je nakon toga dobivalo napade narkolepsije što je prouzročilo jedan od najvećih medicinskih skandala u povijesti zemlje. I to Šveđani još uvijek dobro pamte.

Tko bi mogao biti uskraćen?

S koronaputovnicom bi cijepljeni mogli uživati povlastice. Ono što isprva zvuči pozitivno istodobno skriva i činjenicu da bi netko u isto vrijeme mogao ostati uskraćen. Kritičari u povlasticama za cijepljenje vide i neku vrstu prisile na cijepljenje na mala vrata, nešto što političari vehementno negiraju. To bi moglo, kako kaže njemački ministar unutarnjih poslova, dodatno podijeliti zemlju. Ali i ugroziti povjerenje u politiku koja je do sada odbijala uvesti obvezu cijepljenja.

Osim toga, kako nadalje glasi kritika, toliko dugo dok cjepiva nema dovoljno pa se tako ni ne mogu cijepiti svi koji bi to željeli, povlastice za one s "koronaputovnicom" bi bile nepravedne. Osim toga mnogi se iz zdravstvenih razloga, poput alergija ili trudnoće, niti ne mogu cijepiti. Oni svi bi, bez vlastite krivnje, bili isključeni što se privilegija tiče.

VIDEO: 11 vrlo čestih simptoma COVID-a o kojima baš nitko ne govori.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što planiraju ostale europske zemlje?

Još neke zemlje, poput Grčke, Cipra ili Španjolske također traže uvođenje neke vrste "koronaputovnice" koja bi cijepljenima omogućila slobodno putovanje. Što bi dobro došlo i turističkoj branši u ovim zemljama. U Poljskoj i Rumunjskoj su već sad cijepljeni nakon ulaska u zemlju oslobođeni obveze karantene.

No o nekoj vrsti propusnice za cijepljenje se glasno razmišlja i na razini Europske unije. Povjerenica za zdravstvo Europske komisije Stela Kiriakides je doduše rekla kako ne želi "koronaputovnicu" nego certifikat o cijepljenju koji bi za razliku od ostalih rješenja koja sadrže samo informaciju o tomu da je osoba cijepljena, sadržavao sve informacije o cjepivu.

Kiriakides smatra da bi od ovih informacija mogla profitirati znanost.

"To bi nam dalo uvid u razvoj virusa i eventualne popratne pojave koje se pojavljuju sa zadrškom", kaže povjerenica. Osim toga bi certifikat olakšao medicinski tretman i u ostalim zemljama EU-a.

Uvođenje neke vrste propusnice za cijepljenje je trenutno u Njemačkoj malo vjerojatno. Nedavno se i Njemačko etičko vijeće jasno izjasnilo protiv ovakvog mehanizama koji bi cijepljenima donio prednosti. Glavni argument glasi kako se trenutno ionako još ne može znati mogu li cijepljeni i dalje prenijeti virus ili ne. Nošenje maske i održavanje razmaka je i dalje za sve obveza. Ako se u međuvremenu znanstveno dokaže da cijepljeni ne mogu prenijeti virus, vijeće je spremno preispitati svoju odluku, piše DW.