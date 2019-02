Današnji dan rekordan po temperaturi, u Sisku čak 23,5 °C

Današnji dan u povijesti mjerenja ostat će zapisan kao dan novih temperaturnih rekorda u veljači na nekim meteorološkim postajama DHMZ-a. Naime, prema trenutačno raspoloživim podacima, koji se još trebaju i službeno potvrditi, nova najviša dnevna temperatura zraka je: Sisak 23,5 °C, Zagreb Pleso 23,2 °C, Zagreb Maksimir 22,6 °C, Varaždin 22,5 °C, Bjelovar i Križevci 22,0 °C, Krapina 21,6 °C, navodi Zoran Vakula na HRT-u. Na postaji Zagreb Grič je 21,6 °C izjednačen rekord postignut 16. veljače 1998. godine.

Iako će i u nastavku ovog tjedna i početkom idućeg biti relativno toplo, ipak neće biti kao danas. U većini kontinentalne Hrvatske jutra će biti toplija, a poslijepodneva svježija, dok će na Jadranu i najniža jutarnja temperatura i najviša poslijepodneva uglavnom biti viša nego u četvrtak. Mjestimice će pasti i malo kiše, osobito u petak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a zbog pada temperature u najvišem gorju može zalepršati i poneka snježna pahulja, navodi Vakula.

Sutra će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti relativno toplo, ujutro čak i toplije nego u četvrtak, ali poslijepodne ipak malo svježije. Najniža temperatura kretat će se od 2 do 6 °C, a najviša 15 do 17 °C. Podjednako iznadprosječno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz također promjenljivu naoblaku, a na sjevernom Jadranu je moguć i poneki pljusak s grmljavinom. Najniža temperatura bit će od -2 do 2 °C, uz more 5 do 10 °C, a najviša uglavnom od 13 do 16 °C. U Dalmaciji će biti malo toplije i sunčanije nego na sjeveru, ali oblačnije nego u četvrtak, samo rijetko uz mogućnost za malo kiše. Temperatura ujutro bit će od 7 do 10 °C, u unutrašnjosti ponegdje i samo oko 2 °C, a poslijepodne uglavnom 16 i 17 °C.

Za vikend će biti većinom suho i relativno toplo, a na Jadranu čak i toplije nego u četvrtak.

Pogledajte video nevremena u Dubrovniku: