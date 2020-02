Danas u Zagrebu potpisan ugovor: U iduće dvije godine još 323 žene dobit će posao

Danas je u Zagrebu potpisano posljednjih 28 ugovora iz prve faze programa Zaželi preko kojega će iduće dvije godine još 323 žene dobiti posao da se brinu o približno 1400 starijih i nemoćnih osoba.

Program Zaželi jedan je od najboljih i društveno najkorisnijih programa koji se u stopostotnom iznosu financira iz Europskih fondova. Za njega je Europski socijalni fond dosad osigurao milijardu kuna, svotu koja koristi za zapošljavanje nešto više od šest tisuća žena koje se brinu o 30 tisuća starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Produljenje ugovora

Većina zaposlenih žena, gotovo 1300, živi i radi u Osječko-baranjskoj županiji, oko 800 ih je u Vukovarsko-srijemskoj, a nešto više od 600 u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Najmanji je broj tako zaposlenih žena u Međimurskoj županiji (70), a jedino u Istarskoj županiji nije bila nijedna korisnica tog programa.

U Gradu Zagrebu za brigu o 827 starijih osoba zaposleno je 169 žena, i to uglavnom preko nevladinih organizacija. Svaka zaposlena žena, a većinom je riječ o nezaposlenim ženama starijima od 50 godina, brine se o četiri do pet starijih i nemoćnih osoba koje žive u vlastitim kućama. Osim za potrebnu edukaciju te njihovu plaću (minimalnih 3250 kuna) država osigurava sredstva i za nabavu potrepština nužnih za održavanje kućanstava te bicikala.

Projekt Zaželi trebao je biti završen krajem ove godine, međutim dobra je vijest da je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dogovorilo dodatna sredstva za idućih 18 mjeseci, pa će danas pozvati sve zainteresirane lokalne jedinice i udruge da zatraže nastavak financiranja aktivnosti iz dosad odobrenih programa.

Ministarstvo je osiguralo dodatnih 300 milijuna kuna, što bi trebalo biti dovoljno da se na godinu dana produlji radni odnos za svih šest tisuća dosad zaposlenih žena. Posao preko programa Zaželi mogle su dobiti nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, s tim što su prednost imale teže zapošljive skupine kao što su žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su živjele u domovima za djecu i udomiteljskim obiteljima, žene koje su neko vrijeme bile u odgojnim ustanovama, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Postojeći korisnici uključeni kroz 322 dosad odobrena projekta trebaju se prijaviti za nastavak korištenja sredstava 120 dana prije isteka ugovora. U tom razdoblju analizirat će se učinjeno, a novi ugovori trebali bi se potpisati prvi dan od isteka starih. Dođe li slučajno do prekida u korištenju sredstava, žene koje su se zaposlile preko tog projekta neće ostati bez prihoda, već će primati naknadu s burze.

Pohvale i primjedbe

Projekt je dosad najviše promovirao bivši ministar rada Marko Pavić, koji je najprije krenuo s 400 milijuna kuna, no kako je interes lokalnih jedinica i civilnih udruga bio velik, program je pojačan za dodatnih 600 milijuna kuna. Nije isključeno da će se nakon završetka druge faze programa Zaželi sredinom 2022. godine dogovoriti daljnje produljenje, no za to još nemamo potvrdu.

Poziv Zaželi zamijetila je i pohvalila Europska komisija, koja ga kao dobar model za zapošljavanje žena, ali i brigu o starijem stanovništvu, nudi i ostalim državama. Posljednjih 28 ugovora odlazi na otok Prvić, u Pirovac, Tribunj, Garčin, Šodolovce, Nuštar, Ražanac, Čeminac... Uz pohvale, bilo je i primjedbi da država sporo refundira doznačena sredstva.