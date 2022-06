Danas se održava Zagreb Pride i koncert "Progledaj srcem". ZET ima važnu obavijest

Danas se održavaju dva velika događaja na kojima se očekuje velik broj ljudi. Povorka ponosa Zagreb Pride 2022 gradskim će ulica početi hodati u 16.30, a trasa je užim centrom grada do Ribnjaka, gdje se oko 18 sati nastavlja druženje. Navečer, pak, deseci se tisuća ljudi očekuju na stadionu Maksimir, gdje se održava duhovni koncert "Progledaj srcem".

Sve to utjecat će na ZET-ov promet, pa najavljuju izmjene u prometu u užem centru grada te oko Maksimira.

Zbog povorke ponosa, od 16.10 do 18 sati tramvaji će obilaziti uži centar. Tramvajski promet bit će obustavljen Savskom cestom (sjeverno od Vodnikove), Frankopanskom, Ilicom (od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića), Jurišićevom, Zrinjevcem, Ulicom Franje Račkog, Draškovićevom (od Ulice kneza Mislava do Vlaške), Vlaškom, Ribnjakom i Ksaverskom cestom te će tramvajske linije 4, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linije 6, 13 i 17 prometovat će preko Vodnikove i Glavnog kolodvora do svojih krajnjih odredišta

Linije 4 i 11 prometovat će izmijenjenom trasom: Vodnikova – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Šubićeva – Kvaternikov trg – i dalje redovnom trasom do Dubrave, odnosno Dupca

Linija 12 će od Ljubljanice voziti Ulicom grada Vukovara, zatim Držićevom i Šubićevom do Dubrave

Linija 14 umjesto do Mihaljevca, vozit će do Borongaja trasom: Zapruđe - Savska - Vodnikova – Glavni kolodvor - Draškovićeva – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Zvonimirova - Borongaj

Na dijelu trase kojom će biti onemogućeno prometovanje tramvajske linije 14, vozit autobusi linija 102 i 233 na relaciji Mihaljevac - Kaptol.

Autobusi linije 118 će od 15.30 do 16.40 sati, zbog prolaska sudionika Povorke, prometovati skraćeno na relaciji Magazinska/B. Adžije - Voltino. Polasci sa stajališta Magazinska/B. Adžije ostvarivat će se pet minuta kasnije u odnosu na vremena koja su u voznom redu navedena kao polasci s Trga Mažuranića, dok vremena polazaka autobusa iz Voltinog ostaju nepromijenjena.

Navečer, nakon završetka koncerta na Maksimiru očekuje se obustava tramvajskog prometa od Kvaternikovog trga do Dubrave te Zvonimirovom ulicom, od Trga žrtava fašizma do Borongaja. Autobusne linije 203 (Svetice - Vinec – Kaptol), 226 (Kaptol - Remete - Svetice) i 227 (Svetice - G.Bukovac - Gračansko Dolje) prometovat će skraćeno do rotora Bukovačka/Petrova, odnosno do stajališta Prilesje. Polasci sa stajališta Prilesje ostvarivat će se pet minuta kasnije u odnosu na vremena koja su u voznom redu navedena kao polasci sa Svetica