Sutra veliki skup europskih vinskih vitezova među kojima će biti i Karlo Habsburški, glavnu riječ ima Hrvat

U četvrtak 9. svibnja u 15,30 na Trgu mira kod Mosta mira preko rijeke Mure, na graničnom prijelazu između Slovenije i Austrije, odnosno između Gornje Radgone i Bad Radkersburga, održat će se ceremonija otvaranja prvog Viteškog spomenika mira. Manifestaciju organizira Red europskih vinskih vitezova, nestranačka udruga koja slavi vino kao simbol nositelja europske kulturne baštine. Članovi okupljeni u ovoj zajednici gaje entuzijazam za viteške vrline kao što su poštovanje, odanost, odgovornost, istina, dobrota, ljepota, vjera, ljubav, nada, plemenitost te pomoć potrebitima, bespomoćnim i slabima.

Otkrivanju će nazočiti visoki gosti Viteškog reda: zaštitnik reda nadvojvoda Karlo Habsburško-Lotarinški, I. konzul viteškog reda Magister Generalisa Alfred R. Tombor Tintera, II. konzul Generalkapitän Präs. Alois Paul, Consul h.c. Stjepan Šafran, Consul tit. Zlatko Franc Dreu, te Senator EU i Prokonzul za Sloveniju Tomislav Kovačić, kao i mnogih drugi uzvanici, prvenstveno gradonačelnica Gornje Radgone i gradonačelnik Bad Radkersburga. Ovaj događaj predstavlja priliku za međunarodnu suradnju i promicanje mira i dijaloga između Slovenije i Austrije, te dodatno jača veze između Viteškog reda i lokalnih zajednica.

Spomenik je projektirao poduzetnik Stjepan Šafran.

- Na vrhu spomenika je kalež, kao simbol vjere u Boga, a ispod kaleža kratica našeg slogana koji glasi: „In honorem Dei et in honorem vini“, što u prijevodu znači: „U slavu Boga i u slavu vina“. Naime, članovi našeg reda se moraju zalagati i za temeljne kršćanske vrijednosti, pa tako, primjerice, novi i promaknuti članovi prisežu uz ovaj slogan. Ispod toga je četvrtasto postolje koje je zapravo tijelo mača, na kojemu je na sve četiri strane grb našeg reda, a mač je okrenut prema dolje, što je simbolična poruka: „Oružje dolje, čaše gore! - objasnio je Šafran, u čijim je tvorničkim pogonima Metal Producta i urađen ovaj spomenik. Članom reda inače može postati svatko tko je to zaslužio uzornim životom i koga predloži jedan od vitezova.