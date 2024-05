Osumnjičenom za teško ubojstvo žene na Savskom nasipu određen istražni zatvor

Odjeven u zaštitno odijelo, s lisicama na rukama i pogledom uprtim u zemlju, L. B. (48) je jučer malo prije 14 sati doveden na Županijski sud u Velikoj Gorici. Tužiteljstvo je tražilo da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Sutkinja istrage je taj prijedlog tužiteljstva usvojila pa je L. B. s velikogoričkog suda odvezen u Remetinac jer mu je određen jednomjesečni istražni zatvor. Sumnjiči ga se za teško ubojstvo Kristine K. K. (48), koju je ubio 6. svibnja u 19.15 na Savskom nasipu, u blizini nedovršene Sveučilišne bolnice.

Prema neslužbenim informacijama, prerezao joj je vrat, nakon čega je sam nazvao policiju. Kada su policajci došli, našali su ga pored tijela mrtve žene, a on im je navodno kazao, da je ona njega napala, a on se samo branio. No nakon što je doveden u policiju na ispitivanje, odlučio se braniti - šutnjom. U međuvremenu tužiteljstvo je priopćilo da mu je žrtva bila bliska, što implicira da su barem neko vrijeme bili u vezi. Ako je to točno, tijekom istrage će se pokušati utvrditi kakva je ta veza bila, je li L. B. prijavljivan zbog nečega ranije, što je bio motiv ubojstva, jesu li se on i žrtva prije ubojstva sukobili....

Policija je tijekom očevida na mjestu zločina navodno našla i nož, koji je poslan na vještačenje. Na vještačenje je poslana i odjeća u kojoj je L. B. bio, kako bi se izuzeli svi korisni tragovi. Policija je slučaj okvalificirala kao teško ubojstvo, s obzirom na to da je od nedavno u Kazneni zakon uvršteno kazneno djelo femicida. No hoće li i na koncu istrage ta kvalifikacija djela i ostati, tek će se vidjeti.

Femicid je posto kazneno djelo nakon inicijative većeg broja ženskih udruga koje godinama upozoravaju da su žene i djevojke sve više izložene raznim vrstama nasilja. Lani Hrvatskoj ubijeno sedam žena, a ove godine već četiri. Policijske statistike pokazuju da su žene najčešće žrtve njima bliskih osoba, a zadnjih godina kao počinitelji se sve češće pojavljuju sinovi. Što se tiče ovogodišnjih ubojstva, prije ovog za koje se sumnjiči L. B., u jednom slučaju počinitelj je bio sin žrtve, u drugom poznanik, a u trećem suprug.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Užas na Črnomercu: Sin oštrim predmetom ubio majku (68) u obiteljskoj kući, očevid u tijeku