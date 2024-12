FOTO Poznato stanje ozlijeđenih u stravičnom napadu. Ispred kuće oca napadača dežura policija

jedno dijete je preminulo u stravičnom napadu u OŠ Prečko

napadač je 19-godišnjak

Vlada je danas proglasila dan žalosti u cijeloj zemlji

13:40 - Pripadnici interventne policije nalaze se ispred obiteljske kuće oca napadača, a tamo su zbog sigurnosti i zaštite, doznaje 24sata.

12:52 - Ministrica zdravstva Irena Hrstić posjetila je u subotu pacijente zbrinute u zagrebačkim bolnicama koji su ozlijeđeni u jučerašnjem napadu nožem u zagrebačkoj OŠ Prečko te istaknula da su svi pacijenti stabilno, izvan životne opasnosti, a komunicirala je i s učiteljicom. "Vidjeli smo učiteljicu, odnosno profesoricu, i s njom sam isto uspjela komunicirati. Najvažnije je reći da su vitalni parametri dobri, da je u oporavku nakon operacije. Koliko je komunikacija bila, u ovom trenutku se dobro osjeća, ali činjenica je da svima njima iza fizičkog oporavka slijedi i psihički oporavak", izjavila je Hrstić novinarima ispred bolnice.

"Krenuli smo jutros u 9,30 sati obilaziti pacijente.. svi su dobro i izvan životne opasnosti. Mislim da je to najvažnija informacija", rekla je. Izvijestila je da je ozlijeđeni dječak u KBC Zagreb jučer operiran i danas će biti premješten iz intenzivne jedinice na otvoreni odjel, te naglasila da "dobro komunicira".

"Bila sam u kontaktu s ravnateljicom u Klaićevoj bolnici. Oba dječaka su dobro, komuniciraju, ali naravno da nakon takvog događaja - osjetite da tu ima određenog straha", dodala je. Napomenula je da su roditelji već bili u bolnicama, i da su u kontaktu i s liječnicima i s djecom. "Plan je da kada djeca izađu s intenzivne njege, budu smještena s roditeljima", kazala je.

Na pitanje kakva psihološka pomoć će biti ponuđena djeci, odgovorila je "kakva god im bude potrebna". "Moja okvirna procjena je da njima trebati različit opseg pomoći, ali ne bih ulazila u detalje. Što god im bude trebalo će im se pružiti", dodala je Hrstić. Ministrica je obišla i počinitelja te kazala da su njegove ozljede sanirane te da je stabilno, ali nije htjela otkrivati detalje razgovora. "Nastupila sam u tom slučaju kao liječnica, ne kao ministrica. Ne bih detalje oko toga jer zdravstvena inspekcija i policijski izvidi moraju utvrditi detalje", rekla je.

"Kad govorite o činjeničnom stanju, a to je objektivna bolest koja postoji, treba imati i drugu stranu. Nisam mjerodavna govoriti o tome u javnosti. Stvarno treba odraditi svaki detalj tog nalaza jer to nije bilo liječenje od jednog dana, već dugotrajno liječenje", kazala je i ocijenila da je važno da je zdravstvena inspekcija postupila odmah po događaju.

Kazala je i da su sankcije, ako se dokažu nečiji stručno-medicinski propusti, jasno poznate, a to može biti od privremenog do trajnog oduzimanja licence, i ukoliko ih je bilo, biti će sankcionirani.

10:50 - Učiteljica u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu, kojoj je mladić u jučerašnjem napadu zadao više ubodnih rana, u subotu je stabilno, diše uz pomoć mehaničke ventilacije i očekuje tijekom dana dodatnu dijagnostiku, rečeno je Hini u subotu u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Tijekom napada 19-godišnjeg napadača u petak ujutro, jedno dijete je ubijeno, petero ih je prevezeno u više zagrebačkih bolnica.

Djeca koja su nakon tragičnog napada zbrinuta u zagrebačkim bolnicama su također izvan životne opasnosti i stabilno, kao i napadač koji se samoozlijedio. Teško ozlijeđena učiteljica pokušala zaštititi učenike od napada zadnjeg dana škole u prvom polugodištu. Zbog te tragedije, nezapamćene u Hrvatskoj, u zemlji je u subotu na snazi dan žalosti.

10:47 - Petnaestogodišnji dječak koji je ranjen u Osnovnoj školi Prečko, a operiran na Rebru, je dobro, nema nikakvih životnih opasnosti i danas će biti prebačen iz pedijatrijske intenzivne njege na ORL kliniku Kliničkog bolničkog centra Zagreb. "Dijete jučer operirano je dobro. Danas ćemo ga prebaciti iz pedijatrijske intenzivne njege na ORL kliniku, KBC-a Zagreb“, odgovorio je KBC Zagreb na Hinin upit.

„Planirano je da majka s bude s njim. Nema nikakvih životnih opasnosti i ostat će desetak dana kod nas“, naveli su iz KBC-a Zagreb. U subotu ujutro mlađi muškarac (19) ozlijedio je u OŠ "Prečko" učiteljicu i nekoliko učenika. Sedmogodišnje dijete je u napadu preminulo, a pet je osoba ozlijeđeno, od kojih troje djece i dvoje odraslih. Na Rebro je helikopterom prevezen 15-godišnji dječak s ubodnom ranom.

9:00 - Učiteljica koja je zadobila teške ozljede je operirana i liječi se na KB Sveti Duh. - Učiteljica je stabilno, još uvijek diše uz pomoć mehaničke ventilacije, a za danas je predviđena dodatna dijagnostika u njenom liječenju - odgovorili su za 24sata iz KB Sveti Duh i potvrdili kako je učiteljica imala 31 ubodnu ranu. Detaljnije pročitajte OVDJE.

7:00 - U jučerašnjem strašnom napadu u školi u Prečkom , učiteljica je zadobila teške ozljede, uključujući brojne ubodne rane i porezotine po tijelu. Poslijepodne je operirana, a trenutno je u stabilnom stanju. Kirurg Igor Alfirević iz KB Sveti Duh, koji je sudjelovao u njezinom zbrinjavanju, izvijestio je o njezinu stanju: „Trenutno je budna, a proces odvajanja od mehaničke ventilacije je u tijeku. Očekujemo da će u sljedećim satima biti odvojena od ventilacije. S obzirom na ozljede na prsima i mogućnost krvarenja, razmatrali smo mogućnost dodatnih operacija, no trenutno je stanje stabilno i ne zahtijeva daljnje intervencije.“ Detaljnije pročitajte OVDJE.

6:00 - Jučer je gotov očevid u Prečkom no nije gotovo kriminalističko istraživanje. Napadač će biti kazneno prijavljen za teško ubojstvo i četiri pokušaja teškog ubojstva. Policija je razgovarala s njegovim roditeljima, no ne i s njim jer to njegovo zdravstveno stanje još ne dozvoljava. Nije poznato jesu li pronašli nož, odnosno oružje s kojim je nasrnuo na učenike i učiteljicu.

Vlada je na telefonskoj sjednici u petak popodne donijela odluku o proglašenju subote, 21. prosinca, Danom žalosti u Republici Hrvatskoj u povodu tragičnog napada na učenike i djelatnike u Osnovnoj školi "Prečko". Dan žalosti označava se obveznim isticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba odnosno u kojima fizičke osobe obavljaju samostalnu djelatnost.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati zabavne priredbe, a pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost svoje programe trebaju prilagoditi obilježavanju Dana žalosti, osobito tako što će emitirati programe koji po svojoj naravi odgovaraju obilježavanju tog dana.

Jučer je nešto prije 10 sati mlađi muškarac ozlijedio je u OŠ "Prečko" učiteljicu i nekoliko učenika. Jedno sedmogodišnje dijete je u napadu preminulo, a pet je osoba ozlijeđeno, od kojih troje djece i dvoje odraslih.

