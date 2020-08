Danas bi temperature mogle doseći 37 stupnjeva, a onda stiže drastična promjena vremena

Visoke temperature obilježit će nedjelju, ali u ponedjeljak očekuje nas promjena vremena koja bi trebala barem na kratko donijeti osvježenje građanima diljem zemlje.

Danas se u Slavoniji i Baranji očekuje vrhunac toplinskog vala gdje će najviša temperatura biti oko 35 stupnjeva, a negdje i 37 stupnjeva.

- U nedjelju pretežno, a od sredine dana djelomice sunčano očekuje se u središnjim predjelima. Uz jači razvoj oblaka moguć je i poneki pljusak s grmljavinom, osobito potkraj dana, a uglavnom na sjeverozapadu i prije. Pritom može biti i izraženiji. Bit će manje vruće nego na istoku, a ujutro između 17 i 20. Vjetar do umjeren južni i jugozapadni - prognozira meterolog Tomislav Kozarić za HRT.

Na zapadu Hrvatske očekuje se porast naoblake, osobito u drugom dijelu dana uz mjestimice kišu, pljuskove i grmljavinu, te moguće nevere. U unutrašnjosti Istre i na riječkom području mogući su i obilniji pljuskovi.

- Puhat će većinom umjereno i jako jugo, a u drugom dijelu dana i jugozapadnjak. More umjereno valovito do valovito. Jutro toplo, ne samo na sjevernom Jadranu, a popodnevna temperatura većinom niža od današnje. U Dalmaciji se temperatura danas neće mijenjati - noću i ujutro često vrlo toplo zbog juga, a zatim vruće, pogotovo u Zagori, gdje se očekuje i do 35 stupnjeva. I u nedjelju još pretežno sunčano, no od sredine dana uz više oblaka na sjevernom dijelu - navodi meterolog.

U ponedjeljak promjena i na jugu

Promjena vremena na jug stiže tek potkraj ponedjeljka dok će se na srednji Jadran proširiti već početkom ponedjeljka.

- Na cijelom Jadranu moguće je mjestimice izraženije nevere, može biti i pijavica, a bit će i lokalno obilnijih pljuskova s grmljavinom. Temperatura u zamjetnom padu. U utorak prestanak kiše i pljuskova, a zatim i djelomično razvedravanje. Zapuhat će sjeverozapadnjak i bura koji mogu biti i jaki. Na kopnu u ponedjeljak također glavnina promjene vremena uz znatno osvježenje - prognozira dipl. ing. Tomislav Kozarić iz DHMZ-a.

Očekuje se da će s jačim naoblačenjem biti kiše i grmljavine, te su moguća lokalna nevremena s obilnim pljuskovima, osobito u središnjim i gorskim krajevima.

U utorak smirivanje, a zatim djelomice sunčano, uglavnom suho i ne odveć toplo - prikladno prvim danima rujna, smatra Kozarić.